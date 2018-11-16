海委會主委建議蔡總統訪太平島！堅持選前實彈射擊 海巡署長保證 有差錯我負責

選前炮火實射，海巡署長李仲威表示不會有差錯，如果有差錯「我負責」。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
南海太平島環島海域火炮訓練時間落在九合一選舉前，時間敏感。圖為太平島實彈射擊畫面。（林郁方辦公室提供）

海巡署日前預告，將在下周三(21日)，在南沙太平島環島海域進行3天軍事操演，由於時值九合一大選前一天，引發外界關注。國民黨立委黃昭順昨在質詢海巡署長李仲威時問及，如果實彈射擊有任何差錯，誰要負責？李仲威表示，若有問題，「我負責」。

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美國可能於本月在南海舉行大規模軍演傳言不斷，海巡署又要在下周三於太平島進行3天實彈射擊。國民黨台北市長候選人丁守中數度籲請海巡署取消，以免擦槍走火，對選舉造成嚴重衝擊。但海巡署仍堅持這是每季一次的例行性訓練，日程不做更改。

射擊非演習 驗證炮彈妥善率

立法院內政委員會昨審查海洋委員會、海巡署預算，立委黃昭順質詢時問及，下周是否進行實彈演習？海委會主委黃煌煇說，下周只有射擊，沒有演習；李仲威則說，射擊是將標靶放在近岸，人員在炮位上對目標射擊，沒有戰術行動，目的是驗證炮的妥善率及炮的機械運動。

黃昭順再問李仲威，能否保證不會出任何差錯？李仲威說，如果在我們的區域，不會有問題。黃昭順追問，如果有差錯怎麼辦？李仲威說，若有差錯他會負責。

另外，黃昭順詢問黃煌煇，上任8個月以來，有沒有去過太平島？黃煌煇表示，前天才去太平島，這是3個月前排定的行程。

前天才登島 黃煌煇大喊感動

黃昭順表示，前總統陳水扁、馬英九都曾登太平島，只有蔡英文總統還沒去過，能不能安排何種方式讓蔡英文登島宣示主權？

黃煌煇說，他去了太平島後，感到很感動，太平島真的是我們的領土主權，而且經營得很好，「所以我會建議蔡總統一定要利用時間去看一下，才能了解那個地方有多重要。」

黃昭順說，12月22日是太平艦登島紀念日，是否建議蔡總統在今年12月22日登島？黃煌煇則說，他會到總統府去建議。

(中國時報)

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