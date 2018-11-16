失竊沒報案多一樁！議員再爆 蘇貞昌縣府抓賊私了處理

新北市議員候選人林國春15日加碼爆料，蘇貞昌任台北縣長期間，縣府（左圖，本報資料照片）內曾發生竊案，找出內賊後並未依法移送，而是以私了方式解決。右圖為林國春四處掃街拜票。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導
蘇也怕韓流？　發源地「中和」　綠母雞很少來

蘇貞昌失竊不敢報案再添一樁！新北市議員林國春15日加碼爆料，蘇縣長任內，縣府遭竊2萬多元同樣沒報案，縣長辦公室直接指示警察局調查，他採集指紋比對後揪出內賊所為，最後竟私了處理，未報案也沒移送，光他就知道2件，蘇老縣長到底還隱瞞了多少？又有什麼不能曝光的祕辛不可對外說明，否則為什麼不敢正大光明報案？

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按指紋逼急 職員認了

林國春表示，蘇貞昌台北縣長任內，官邸離奇遭竊2本護照事件之前，當年舊縣府大樓也發生竊案，當時他在刑警大隊鑑識組擔任巡官，縣長辦公室打電話給局長，他奉命前往採證，將裝薪資的公文封帶回採集指紋，接著使用「寧海德林」試劑，順利從公文封表面取得竊賊指紋。

林國春說，當天是假日他被緊急召回，所以印象很深。他採擷出竊賊指紋後，傳訊20多名縣府職員到刑大辦公室比對指紋，其中1人按捺指紋時，眼見紙包不住火，當場坦承行竊。

救選情淪打手 蘇辦不回應

林國春表示，由於此起竊案是由縣府直接指示警察局調查，未經正式報案程序，所以竊賊並未依法移送地檢署，事後該名行竊的縣府職員以賠錢、開除方式處理。

林國春質疑，光蘇貞昌擔任縣長時，他就經手了2件竊案，且都未正式報案，不知私底下蘇老縣長還隱瞞多少案件？

蘇貞昌競選辦公室表示，議員候選人為了挽救自己危急選情，淪為侯友宜打手，用假消息抹黑蘇貞昌的作法，相當惡劣，不予回應。

怕機密曝光？為何隱瞞

但蘇貞昌不斷追打大群館、新莊土地議題，用「顯微鏡」檢視侯友宜，林國春說，既然如此，大家就應該用同樣嚴格的標準來檢視蘇。他要問蘇貞昌，當年在台北的住家失竊，為何要講是板橋的官邸遭竊？明明被偷180萬，為何又說只被偷2本護照？

再者，縣府失竊2萬多元算是大事，就算金額不高也是眾所矚目，怎麼可以動用特權要警方偵辦？找到嫌犯後還可以私了，這到底是什麼邏輯？是否怕偵辦過程中，有什麼機密事件不能曝光？這些啟人疑竇的過程，老縣長都應對外說明！

(中國時報)

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