議員再爆 蘇貞昌縣府抓賊私了處理！新聞透視》公訴罪船過水無痕 難取信於民

2018年11月16日 04:11 中國時報 王揚傑 、 林金池

蘇也怕韓流？ 發源地「中和」 綠母雞很少來

蘇貞昌有執業律師的身分，更是民進黨創黨大老，一輩子為台灣民主打拚，但住家遭竊巨額現金不敢報案，縣府大樓失竊，直接私下指揮警方辦案抓內賊，最令人瞠目的，是警方盡責逮到人，縣府居然以開除內賊了事，一樁公務機關失竊案件，就這樣船過水無痕，被輕輕抹去，如果被偷的是重要公文呢？

蘇失竊180萬現金不敢報案，一下是選舉結餘款，一下是媽媽的積蓄，一下又說媽媽送的紅包，姑且不論說詞不一，畢竟時間久遠，老縣長可能已記不起來，但母子連心，媽媽給兒子，就算一塊錢都是寶貝，必須要好好留存，怎能輕易遺失不追回，莫非有什麼啟人疑竇的事情？

沒想到失竊不報案不是第一次，更早之前就曾發生縣府辦公室失竊不敢報案，私下找警察查出內賊所為，根本不符辦案偵查程序，難道因為擔任縣長，所以能把縣府當成私家內院，把縣長職位當成山大王，一個人說了算？

再者，竊盜案為非告訴乃論的公訴罪，蘇貞昌既然曾為執業律師，不將歹徒繩之以法，竟透過幕僚指示賠償、私了，不但自己違法，還讓奉公守法的警察可能背上私縱人犯的黑鍋。

如此一來，市民到底要讚許蘇貞昌胸襟開闊？還是要質疑他「知法犯法」的態度呢？還是蘇貞昌完全被蒙在鼓裡，不知道曾經發生此事，這些都應該要對外說明。

蘇貞昌以超高標準檢驗對手侯友宜，本身也該受到同等標準檢驗，該拿出證據就拿出證據，一句扭曲事實就想輕輕帶過，如何取信於民？

(中國時報)