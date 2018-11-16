失竊不報案 蘇斥炒冷飯

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中國時報
／新北報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌遭爆料擔任台北縣長時家中180萬元遭竊不願報案。蘇貞昌15日解釋，那是蘇媽媽的積蓄，無須「冷飯熱炒」；對手侯友宜呼籲老縣長講清楚，市議員候選人葉元之痛批，「蘇貞昌說謊，前後說詞不一，請向市民交代那到底是什麼錢！」

蘇貞昌昨天至土城、瑞芳沿街拜票；侯友宜則到三重徒步掃街，2人都在為大選做最後衝刺。　對於林國春指稱蘇17年前謊報女兒護照失竊，其實是家中180萬元現金不見。蘇貞昌反批，「莫名其妙，我家失竊，我就是被害人啊！負責治安的人才該丟臉吧，那是媽媽多年的儲蓄，媽媽的錢被偷了，我們是被害人，媽媽也不在了，現在還再一次炒冷飯，還用這個來抹黑，負責治安的人才真的很丟臉。」

至於為何要在台北縣報案？蘇貞昌回答，都是莫須有的扭曲，這些事情都在炒冷飯。

葉元之臉書痛批，蘇貞昌前後說詞不一，根據2004年5月2日的媒體報導，時任蘇貞昌幕僚的廖志堅曾說，遭竊的180萬元現金，其中100萬元是蘇家兄弟姊妹包給蘇媽媽的紅包，蘇媽媽為祝福兒子順利連任，將這些錢用紅紙包起來，寫滿祝福字眼送給蘇貞昌，其餘80多萬現金，則是競選時用的零用金。

葉元之指出，100萬元早已不是蘇媽媽「多年積蓄」，且另外80多萬元是「競選零用金」，也非蘇媽媽的錢。葉元之說，蘇貞昌為何失竊不直接向案發地台北市警局報案，反倒是因為女兒護照一併遭竊，不得不向北縣警局口頭告知，不敢留下報案紀錄？

(中國時報)

議員再爆 蘇貞昌縣府抓賊私了處… 要破案又怕曝光 名人遭竊煩惱多

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