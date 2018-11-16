要破案又怕曝光 名人遭竊煩惱多

遭竊不報案可能因素

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中國時報
／台北報導

蘇貞昌住家遭竊迄今未報案，資深刑警昨表示，名人遭竊或遇到其他案件，通常都會透過關係低調報警處理，長官在承受極大壓力下，都會要求要限期破案，且必須保密不得曝光，但在破案後，也會完成手續，除非無法舉證證明失物的來源，加上未起出贓物，才會乾脆自認倒楣。

該員警表示，2、30年前，住宅竊盜案相當多，警方迫於壓力，確實有吃案和匿報的情形，其中包括重大竊盜案刻意將金額壓低，詳細金額就寫待查，甚至與被害人溝通，先調查一陣子，等抓到竊賊後再報案，以免當月住宅竊案太多遭到懲處。

他指出，被害人的心態有時很難理解，通常只要經過溝通，也有些被害人會同意，這或許是認為竊盜案破案率低，報案手續麻煩，就算報案東西也不會失而復返，多一事不如少一事，便僅「備案」記錄。

也有學者研究竊盜案的行為發現，一般民眾遭竊後，大多會向警方報案，以尋回遭竊財物、取得保險理賠，或避免成為其他犯罪工具等。但如果被害人及家屬對刑事司法體系缺乏信心，很有可能選擇不報案，以免惹來麻煩或遭受加害人的報復。

不過，後來嚴懲吃案匿報，民眾報案被管制，這類情形減少許多，但對名人而言，或許可能考慮得更多，據與名人打交道的經驗發現，有人是因怕麻煩或擔心曝光而選擇息事寧人，也有人可能是收藏的財物太多，自己都忘了或搞不清楚是否遭竊，或是認為損失不大，根本不在乎。甚至不排除有黑吃黑、親友內鬼所為的可能，在見不得光及家醜不外揚的考量下，所以不願報警或配合檢警調查，只能私下加強保全。

(中國時報)

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