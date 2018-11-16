盼終止抹黑 侯辦澄清新莊土地無法都更

2018年11月16日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜妻子任美玲新莊土地屢遭外界攻擊，侯友宜競選總執行副總幹事謝政達、又昱公司律師陳佳瑤、新北市議員候選人葉元之15日舉辦記者會澄清，新莊土地繼承、買賣一切依法，且該土地建物位於狹窄巷弄，根本無法都更，接著又拿出國稅局開立無欠稅證明，盼終止選舉抹黑。

謝政達針對侯妻土地如何取得、侯不對外說清楚、有無申報補繳稅、炒地皮、土地蓋樓可賺2億等5項質疑，一一提供相關資料加以澄清。謝政達說，先說繼承後來發現是贈與，是因侯友宜對娘家土地相關移轉不熟悉，強調土地繼承、贈與、買賣，一切依相關規定處理。

對於外界質疑侯一開始不講清楚，謝政達表示，從來沒有不說清楚，案子11月初媒體有採訪，也提供相關資料，「我們早在事件開始前就已提出相關說明。」

至於又昱公司是否欠稅才補繳，謝政達拿出國稅局納稅義務人違章欠稅查復表，證明侯友宜及又昱公司沒任何欠稅或補繳稅。

陳佳瑤也說，又昱以出租稅率23％報稅已是非常高，今年為了要選舉，怕被放大鏡檢視，「我就建議直接用最高稅率33％來報，也把之前23％的部分補起來，絕對不是欠稅才去補。」

對於外界質疑侯家在新莊置產是配合都更「炒地皮」，謝政達強調，土地位於狹小巷弄，建築臨路總長度僅約1.5公尺，根本不符合「一般都更」甚至「簡易都更」需臨8米道路的條件，「這兩塊地根本沒辦法都更」，即使可以蓋建築物，容積率也只有200％，根本不可能有1坪換5坪。

葉元之批民進黨選舉奧步不斷，立委段宜康多次拿假資料爆料，最有名的就是「三顆曲棍球還沒吞」，呼籲段宜康以相同邏輯要求蘇貞昌，公布女兒所開公司名下所有財產、資金來源，包括有沒有拿政府標案，蘇有無挹注任何一塊錢給公司。

(中國時報)