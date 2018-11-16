韓訪鎮瀾宮 盛況如媽祖出巡

2018年11月16日 04:11 中國時報 王文吉 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長候選人盧秀燕與高雄市長候選人韓國瑜，15日前往大甲鎮瀾宮向媽祖參拜，熱情支持者擠爆廟埕，比迎媽姐還熱鬧。（黃國峰攝）

擋不住的「韓流」！國民黨高雄市長候選人韓國瑜15日與台中市長候選人盧秀燕一同前往大甲鎮瀾宮參拜，一早從各地趕來卡位人潮，直逼大甲媽出巡。韓國瑜向媽祖虔心祈求國民黨各地候選人大獲全勝，還幽默喊出「1個禿子加1個燕子，讓人民過好日子！」在場群眾隨即激情高喊「凍蒜、凍蒜」。

廟口到大殿 走了20分

韓國瑜因行程延誤，晚40分鐘抵鎮瀾宮，支持者遠遠看到他，立即興奮揮舞國旗吶喊，走在前頭開道的鎮瀾宮董事長顏清標雖然身形壯碩，仍被人潮一路推著走，還差點被撞倒，個頭嬌小的盧秀燕則跟在後面，被擠成夾心餅乾，險些淹沒人群。從廟口到大殿不到50公尺，韓、盧靠志工、警方護送，花20分鐘才走完。

因大批支持者跟著擠進大殿，司儀透過麥克風不斷高喊「肅靜」、「不要擠、後退3步」，盛況堪比大甲媽出巡。韓、盧並肩向媽祖祈求順利勝選，顏清標則縮著身體「委屈」舉香敬拜，國民黨台中市議員候選人全員到齊，盧秀燕競選副主委楊瓊瓔、總幹事顏寬恒也陪同。

顏清標以沙啞聲音致詞，希望天上聖母保佑選舉過程公平順利，在場所有市長及市議員候選人都能當選。

聯手拚外銷 提振經濟

韓國瑜表示，到大甲拜媽祖後，心情平靜許多，這是投票前最後一次離開高雄、支援外縣市，之後就要回防高雄全力衝刺，為全台人民贏得最後勝利。許多民眾高舉手機錄影，開直播分享。

韓國瑜說，希望選舉結果，讓盧秀燕為台中整治好空汙、提振經濟，讓他在高雄為農產品找更多出路，並與台中聯手拚外銷，大家賺大錢。

盧秀燕說，希望媽祖保佑國泰民安，國瑜在高雄、秀燕在台中還有4都候選人，一定認真服務、拚經濟，媽祖一定會給我們成功力量，庇佑人民有好日子過。

等2.5小時 只為看韓

家住新竹香山的王梅一早與親友搭火車到大甲卡位，等2個半小時才看到韓本尊。她強調，藍綠惡鬥內耗，只有靠乾淨選舉，不要口水、意識形態，台灣前途才會好轉。

警方預期「韓流」狂襲，一早即出動霹靂小組維安，廟方、盧總部及市議員候選人也派出志工維護秩序；韓參拜致詞後，先到地下室休息，待激情群眾散去才離開，結束1小時韓流旋風。

(中國時報)