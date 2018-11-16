韓空氣部隊難捉摸 綠估票失準

10萬人齊聚岡山挺國瑜。（圖／取自韓國瑜粉絲後援會）

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中國時報
驚人！平日造勢都破萬　韓國瑜成功登陸「三山」區

選戰最後關頭，民進黨高雄市長候選人陳其邁依循傳統打法，頻頻搭車掃街，號稱38區掃透透，反觀對手韓國瑜仍以空戰為主、掃街為輔，綠營笑他組織失能。但事實上，韓狂催空氣票，看不到敵方大部隊，令善於估票的民進黨頓失準頭。

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以往民進黨打選戰，空軍、陸軍二路並進，既打文宣議題，也透過組織操盤凝聚支持熱度。如今選舉倒數計時，陳其邁也按過去步調，選前密集掃街，面對面跟選民搏感情，再拚選前之夜全力催票。

綠營譏笑韓國瑜這時只開深夜直播卻不掃街，組織系統顯然不夠力，而民進黨組織動員則嚴謹有效率，昨晚在林園辦後援會造勢，事前估算起碼3000人參加，晚會開鑼，人數果然抓得神準。

在高雄長期執政，民進黨過去估票精算度令人讚嘆，透過綿密組織網絡回報，哪一區、哪一里輸贏多少，誤差範圍甚至可控制在1、2000票內，所以今年8、9月韓流尚未全面引爆時，綠營老神在在預判陳其邁穩贏10萬票，絕非信口開河。

然而，隨著韓國瑜網路聲量高漲，三山造勢連外地韓粉都響應，綠營才真正感到恐慌，雖拍著胸口譏笑對手都是空氣票，但私下難免擔心，由於韓國瑜大部隊全貌難捉摸，萬一最後大敗，民進黨在高雄2、30年累積的組織系統恐全面崩盤。

4月韓國瑜宣布參選後，即採取非典型戰法，每周逾2天北上錄電視政論節目，再藉Youtube流傳迅速堆疊人氣，如今舉凡掛著「韓國瑜」關鍵字的影音檔，點閱數動輒數十萬起跳，連戰歌〈夜襲〉也能爆衝200萬人次點閱。

韓流已起，何須動員？甚至有沒有那1瓶礦泉水，其實也不重要了。

韓國瑜憑藉獨特戰法，不貼藍綠標籤、沒有金山銀山，獨自打一場堪稱經典的高雄市長選戰；無論結果，高雄人腦袋已被他打開來了，可預見的是，未來全台各地選舉都非得跟著改變不可。

(中國時報)

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