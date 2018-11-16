大會師三缺一 丁丁自己拚

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中國時報
／台北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕、高雄市長候選人韓國瑜昨在台中合體、互相拉抬，未受邀合體的國民黨台北市長候選人丁守中，是否受冷落？丁昨天大方表示，現在大家都要全力衝刺，在拚命時也不一定要合體，各自能在選區贏得勝利，對國民黨來說就是最大的合體。

丁守中昨日一早赴吳興街市場掃街，一一與攤販、民眾握手致意。談起侯、盧、韓在台中大會師，丁守中說，「我們諒解韓國瑜有他的考量，就自己拚了！」

他進一步說，團隊曾聯繫韓國瑜，也曉得韓苦衷，且選舉畢竟還是要靠自己，會全力拚搏，跟里民、市民、里長、市議員合體同框，才是最重要的。

丁守中下午首度與太太溫子苓合體，一同赴虎林街黃昏市場掃街，再談起侯盧韓台中合體，他笑說，大家在各自選區都是個個沒把握、人人有信心，都要加油、全力在選區衝刺。對於首度與太太合體，他表示，先前兩人「分進合擊」，各走各的，發揮兩倍力量，也能多接觸一些人，而這次是自己正好有空，就趕來支援一下。

丁守中表示，太太親和力比自己強，已跑了很多市場，「人家都說『（台語）叫你老婆來，你老婆比較有票』」。至於是否覺得夫人就是最強的「韓國瑜」？丁笑回「她沒那麼強，有韓國瑜十分之一威力就好了！」

一旁的溫子苓也分享，最近掃街大家都很熱情，且自己單獨掃街，能多花時間跟大家聊聊天。溫說，自己會眼睛直盯著民眾，讓他們覺得我心裡、眼中只有他們！她說丁守中「太嚴肅了！」「像我對於有的人沒伸出手來，我就把他手拉過來！」逗得全場哈哈大笑。

(中國時報)

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