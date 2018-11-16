龍：市民不愛意識形態對立

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳淑芬／台中報導

台中市長林佳龍昨掃街拜票，對國民黨候選人韓國瑜、侯友宜、盧秀燕3人在台中合體造勢回應表示，選舉「市民是主角、政績是王道」，相信選民會以市長候選人本身條件，做為投票依據；台中市民不喜歡意識形態對立，如果對手強烈動員意識形態造成激化，台中市從選賢與能變成意識形態的對立，也可能是在為他「催票」。

對於盧秀燕與韓國瑜同打「北漂」、「經濟」等牌，台中市長林佳龍競選總部昨天也由4名7年級青年現身力挺林的青年及社福等政策。林總部發言人林尚賢說，台中市人口年增約2萬人，林佳龍團隊推動青年政策及社福、交通等多元建設，吸引年輕人返鄉或外來人口「中漂」。

盧秀燕、韓國瑜、侯友宜在台中合體造勢，來勢洶洶，吸引爆棚支持者。林佳龍同時間在烏日、霧峰及大里等地區，陪同在地議員候選人掃街拜票行程滿滿，晚間出席西屯區市議員候選人黃淑芬競選造勢晚會；拜票行程中攤商紛紛贈送菜頭、蒜等象徵祝福，展現在地氣勢。

至於「韓流」對台中是否有外溢效應而影響選情？林佳龍說，台中人較溫和理性，不喜歡對立，他一向對台中巿民有信心，單槍匹馬在這城市奮鬥，呼籲鄉親讓認真的巿長順利連任。

對此，盧秀燕競總發言人吳皇昇回應，盧、韓2人說的話都是人民心聲，批評林佳龍不知民間疾苦，相信市民會有智慧檢驗。

(中國時報)