影》小黃排苦字挺韓 陳周日岡山尬人氣

2018年11月16日 04:11 中國時報 李義 、 曹明正 、 柯宗緯 、 林雅惠 、 林宏聰 ／高雄報導、 楊馨 ／影音剪輯、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／高雄報導、／影音剪輯、／影音編輯

延續三山造勢成功氣勢，韓國瑜超級周末17日登場，將在鳳山造勢；陳其邁也擺好陣，先是17日We care熱氣球大遊行，接著18日超級星期天岡山造勢，拚場尬人氣，全力壓制韓流氣焰。

小黃義勇軍挺韓國瑜，15日排成「苦」字，表達對現在政府的不滿。（曹明正翻攝）

立委劉世芳與陳啟昱昨舉行記者會表示，「對方多唱1次〈夜襲〉，我動員就更輕鬆！」18日將在岡山文化中心舊黃昏市場舉辦造勢，因報名太踴躍，已租不到遊覽車，呼籲支持者自行前往，並預告前市長謝長廷、陳菊及行政院長賴清德合體挺其邁。

民進黨高雄市長候選人陳其邁（前左）15日上午在林園區搭車掃街，沿路揮手向民眾致意。（林宏聰攝）

而韓國瑜選前最後超級周末，將與大家共唱代表高雄過去、現在與未來的〈黃昏的故鄉〉、〈快樂的出帆〉與〈世界第一等〉，且將實踐直播政見破萬承諾，加碼唱〈愛你一萬年〉，地點選在鳳山高雄市議會廣場。

高雄市長藍綠候選人16日行程

陳其邁昨在林園、大寮、路竹等區掃街拜票，不忘酸韓國瑜「白玉蘿蔔說成白玉苦瓜」，指高雄政見有些已在做卻還不很清楚，要韓在辯論會講清楚自己想法；晚間在小港與花媽合體，並祭出大林蒲遷村不止1坪換1坪，要比照亞洲新灣區規格。

媒體詢問陳其邁曾酸對手韓國瑜空降，但選舉公報他出生地是基隆，會不會讓人也以為空降？陳回：「你應不是跑高雄的記者？高雄人大概都知來龍去脈。」

昨挺韓上百輛小黃義勇軍在黃金周末晚會現場排「苦」字，表達對政府不滿；到場聲援的尊龍大酒店總經理郭家妃說，飯店一樣苦，這2年住房率7成變4成。

昨LINE瘋傳韓曾去北大讀書的抹紅消息，更指名是名主播張雅琴流出，張反駁並打算提告。

(中國時報)