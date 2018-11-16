柯媽罵哭姚 丁酸「請問您幾號」

2018年11月16日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲母親何瑞英日前批評民進黨台北市長候選人姚文智，姚文智昨受訪時，講到激動處忍不住落淚。對此，國民黨台北市長候選人丁守中在臉書PO文，先是反問柯媽「請問您幾號？」更諷如今啦啦隊親友團進場架柺子打對手，不是媽媽就是老婆，「這組『婆媳關係』真是太特別了，這種『改變成真、持續發生』真是太可怕了。」

諷婆媽親友團「架拐子」

台北市長選戰，被網友諷「出現兩個媽寶」。丁守中昨在臉書表示，自己認識的「柯媽媽」叫柯蔡玉瓊，他的孩子被撞死了，柯媽媽畢生投入「汽車強制責任險」立法，是丁守中最偉大的戰友，也把台灣的交通安全意識推動到新階段，全體台灣人都心存感激。

丁進一步說，現在的「柯媽媽」叫何瑞英，兒子當醫生、市長，但柯媽三天兩回為了兒子，臭罵別人兒子「沒路用」，「為了柯文哲，臭罵姚文智，把姚文智都罵哭了，到底演哪齣戲啊？」

民主政治不要「家台北」

丁說，一再強調希望選舉坦坦蕩蕩、光明磊落，不要玩弄藍綠、棄保，民主政治反對「家天下」，也拜託不要「家台北」、一家人聯手玩「棄保效應」，更不要玩弄姚文智、臭罵姚文智，「選舉風氣怎麼會走到這種地步？」

每位長者都應「被尊重」

丁守中也說，丁陣營非常尊敬「化小愛為大愛」的柯媽媽柯蔡玉瓊，至於另一位柯媽媽何瑞英，只想問「您到底是幾號？選舉公報上怎麼找不到？」

另一方面，對於柯媽陪同議員參選人掃街時談起重陽敬老金議題，稱台北沒敬老金但有為長者施打免費肺炎疫苗，身體好比較重要，還反問「身體不好拿1500元要幹嘛？」

丁守中直批「我覺得很荒謬，身體不好就不能領嗎？」「難道他這麼現實，只給身體好的人嗎？」65歲以上長者不管身體好不好，每位都應該被尊重。丁還指出，柯文哲的爸爸媽媽兩人可領重陽敬老金4000元，卻讓別人不能領，「這是很荒謬的事情」。他並建議，柯媽媽可以到台北跟兒子一起住，「體驗一下台北老人家沒有重陽敬老金的感受是怎麼樣。」

(中國時報)