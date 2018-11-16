戳到哭點 姚文智不捨阿母爆淚

2018年11月16日 04:11 中國時報 郭建伸 、 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

罵在兒身，痛在娘心，媽媽受委屈，兒子更心痛。民進黨台北市長候選人姚文智被柯媽媽罵「沒路用」後，姚母氣到發抖，留在家中陰暗客廳。姚文智昨掃街時，一想到母親，被戳中哭點，哽咽爆哭地說，父親去年過世，母親重陽節又一人孤單在家，讓他感到不捨。

柯媽媽何瑞英昨早在民生社區傳統市場掃街拜票，對姚文智的哭訴，她先是不解地問，「為何要關在陰暗角落生氣？」接著反擊，「姚也有罵我們潑猴，但我們是人耶。」

柯媽媽隨後前往水源市場拜票，再被問到姚文智因不捨媽媽看他被罵而落淚，柯媽媽僅回應「嘜睬伊」。

姚文智與其妻潘瓊琪二度合體掃街，原傳出姚媽媽羅輝子下午時會在士林服務處為志工打氣，但後來疑似因姚媽腳痛不適而取消。不過姚媽媽昨晚為姚團隊幕僚加菜，再請人送到競選總部，令姚團隊吃得很開心。

柯媽媽先前說，由於姚文智批評柯文哲很多次，她受不了，才出來罵姚。但姚文智說，這場選舉跟柯媽媽沒什麼關係，市民在意的是柯市府市政乏善可陳，但柯沒有針對一項問題回答，「我覺得這不是罵人啊！難道市民不需要在選舉時了解現任市長做多少事情嗎？」

姚文智重申，柯文哲4年前關帳卻仍持續收受政治獻金，但柯已經第7天都沒回應，「如果你沒辦法回答，就請柯媽媽替你回答好嗎？」

由於姚文智日前曾表示，被柯媽罵「沒路用、學問沒有柯文哲高、秤秤自己斤兩」後，當天自己的媽媽難過不已，氣到整日關在陰暗客廳發抖。

昨日天氣晴朗，姚媽媽會從陰暗客廳走出來了嗎？姚文智說，父親去年過世，想到自己母親挨罵，還一個人坐在老房子陰暗的客廳，就覺得很難過，尤其父母在4年前還無私地支持柯文哲。

姚文智先是眼眶泛紅，頻頻閃爍，幕僚見狀況不對，還一度喊「委員我們可以走了」。但姚文智仍邊講邊哽咽，說到激動處痛哭流涕，妻子趕緊遞上手帕。

(中國時報)