心疼長者泣訴 丁承諾恢復敬老金

2018年11月16日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

重陽敬老金備受關注！國民黨台北市長候選人丁守中昨早赴信義區吳興街市場掃街，接連遇上長者陳情，關注當選後是否會發放重陽敬老金。丁守中數度承諾，若當選，一定恢復發放！

丁守中昨前往吳興商圈，一一向攤販、民眾握手請託，喉嚨不適仍滿臉笑盈盈，遇上熱情支持者要求合照、自拍來者不拒。

丁在北醫時，有長者高聲詢問，當選後是否會發重陽敬老金，並痛批柯汙辱台北市老人，「為什麼其他縣市都有（敬老金），連金門、馬祖、澎湖、台東都有，只有台北市的沒有？」丁連忙回「有有有！當選後一定發」。

緊接著，丁守中進入市場掃街後，也遇上一名87歲的劉姓長者拉著丁的手哭訴；丁則面色凝重聆聽後，重申上任後一定恢復重陽敬老金、好好照顧長輩，而一旁陪同掃街的台北市議員王鴻薇也邊看邊掉淚。

丁守中強調，台北市是全台灣高齡化最嚴重的地方，但長輩卻是最沒得到照顧，「這是台北市的恥辱」，丁守中絕對會把台北市建設成為敬老孝親典範城市，加強照顧長輩。

對於柯文哲近期掃街頻頻遇上抗議，掀起走路工質疑，丁守中受訪直言「現在誰還有能力發走路工？」如今自己走到哪，也都被要求恢復重陽敬老金，「老年人在柯文哲執政下不被重視，一直被欺負，老年人對他嗆聲是當然的，他自作自受！」

姚團隊發言人洪立齊亦表示，如果是針對重陽敬老金，姚團隊也主張要恢復。

(中國時報)