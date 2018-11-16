柯媽回嗆 身體不好要1500幹嘛

台北市長柯文哲媽媽何瑞英（前左二）15日到市場為議員候選人洪士奇（前左一）掃街拜票，向買菜民眾懇請支持。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

投開票日倒數計時，台北市長選戰再度聚焦重陽敬老禮金，市長柯文哲父母15日北上拜票，遇民眾反對北市砍敬老金，「第一媽媽」何瑞英緩頰說，雖然沒有敬老金，但有為長者施打免費肺炎疫苗，至於遭對手丁守中批評2人各領2000元禮金，北市為何沒有，何瑞英回批說：「身體好比任何都好，身體不好拿1500元幹嘛？」

「第一爸媽」昨天上午陪市議員候選人洪士奇到富錦街草埔傳統市場掃街，柯媽一路展現親和力，逢人就寒暄問好、握手，受到熱烈歡迎，但也遇到反對柯文哲的攤商和不滿刪除敬老金的民眾。

陳情民眾說，柯文哲把敬老金刪掉就是不行，這是街坊鄰居的心聲，台北市財政相對來說是最好的，全台灣都有1500元敬老金，甚至更好，台北市應該更有資格發放敬老金。

「4年前支持柯文哲，結果反而造成自己傷害！」該民眾還說，柯爸柯媽在新竹也有領，市長應該要帶給人民福利，刪掉敬老金讓人民感到權利被剝奪，市長不只是還債就好。面對陳情，柯媽媽回應，雖沒敬老金，但有替長者施打免費的肺炎鏈球菌疫苗。

對於丁守中批評2人在新竹各領2000元敬老金，柯媽媽再次強調，他們把敬老金都捐出去，北市沒有敬老金，但有免費施打一劑大約3000元的肺炎疫苗，肺炎占老人死亡率前3大，身體好比任何都還要好，她痛斥丁：「身體不好拿1500元要幹嘛？」

柯核心幕僚蔡壁如昨陪同拜票，遭包圍陳情取消敬老金，連柯都無奈表示，蔡壁如成為「陳情收件組」。蔡說，她努力向大家說明，至少讓大家有發洩管道，市長不會為了選票扭曲價值，像丁守中當立委期間，也很勇敢砍了軍公教三節獎金。

(中國時報)

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