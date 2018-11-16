裁定就是法 司法院打臉中選會

2018年11月16日 04:11 中國時報 周毓翔 、 楊佳穎 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

針對立法委員吳志揚詢問中選會公投公告引發的爭議，司法院秘書長呂太郎表示裁定停止執行，就是「個案的法」，所有人都該遵守。（姚志平攝）

中選會10月24日做出公投公告，又於11月2日針對公投第9案至第15案修正行政院意見書並重新公告，下一代幸福聯盟向法院聲請停止執行，台北高等行政法院裁准停止執行，中選會卻反斥裁定有違法疑慮，要提抗告。國民黨立委吳志揚昨在立院質詢司法院祕書長呂太郎此事，呂太郎回應，「裁定就是個案的法，它就是法律。」

中選會堅稱要兩面俱呈

中選會公投公報是否重印引發爭議，行政院發言人Kolas Yotaka表示，中選會為獨立機關，行政院予以尊重；政院表示，修正意見書，只是要協助民眾理解政府意見。

至於行政院要求進行機關意見書的文字修正才衍生風波，Kolas說，行政院針對公投案的補充說明並非大幅修改原意，而是簡單摘要重點，深入淺出，協助民眾透過公報理解政府對該公投案的意見，以作為民眾決定前的參考。

吳志揚在司法與法制委員會質詢，行政法院已裁准停止執行，中選會就應停止執行？呂太郎表示，法院裁定在個案就是法律。

吳志揚追問，中選會提抗告，會影響停止執行的效力嗎？呂回應，原則上不會。

中選會先前已表示，行政法院在7日裁定前，並未通知中選會表示意見，裁定本身顯然有違法疑慮。對此，呂太郎表示，個案他不便評論，但是依照《公投法24條》規定，確實要在28天以前公告，公告的時候，政府機關意見書要包含在內，至於能不能變更等等，個案不便表示意見。

抗告不影響「停止執行」

呂太郎也強調，法院跟立法是前後段的關係，法院裁定下來後，個案的法，就是依照法官所宣示的，就代表全民、代表立法院，都是所有人該遵守的。

對於重行公告公投意見書爭議，中選會副主委陳朝建重申，中選會確實依法在28天前進行相關公告，而行政院在10月29日檢送修正意見書，由於過去公投第6案也曾發布修正公告，且本次公投公報至11月2日尚未付印，因此中選會在11月2日援例公告修正意見書。他強調，公投公報同時印製提案主文與理由書、政府機關意見書，兩面俱呈，民眾可依其自由意志投下神聖一票。

多數公報已印製送民眾

至於行政法院已裁准停止執行，陳朝建則說，法院作成裁定前並未依規定通知中選會表達意見，裁定本身顯然有違法疑慮，且中選會在11月9日收到裁定書時，多數公報已印製完成並發送各區公所、家戶，中選會也將委由律師依法提出抗告。

對於重行公告公投意見書引發爭議，中選會昨晚發布新聞稿表示，依《公投法》規定，公投公報需於投票日前2日送達家戶，若重新印製公投公報，相關作業至少需10日以上，更遑論招標等，恐將導致無公投公報之公投。

(中國時報)