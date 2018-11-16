行政權凌駕司法權！新聞透視－又一個東廠 中選會比法院還大

下一代幸福聯盟15日在中選會前表示，中央選舉委員會違法重行公告公投意見書，不遵守法院裁定公報不能刊登，並藉由提起抗告拖過選舉，幸福盟接著前往監察院舉發中選會瀆職，要求監委糾正。中央社記者張新偉攝 107年11月15日

友善列印
中國時報

中選會本來只是個選務機關，依法行事，順利辦完選舉就沒事了，沒想到現任正副主委陳英鈐、陳朝建甘願淪為政治打手，墮落成另一個東廠機關，不僅公然讓政治的手介入選舉，甚至還可以開始自己解釋法律，比法院還大，要人民如何相信這個單位可以獨立行使職權？

裁定就是法 司法院打臉中選會

中選會今年辦選舉屢次傳出爭議，公投門檻降低後的第一屆，就做了最壞示範。從連署開始就充滿針對性，配合執政黨炒作在野黨所提連署中的無效連署書，渲染死亡連署及重複連署的數量，毫無根據地指控連署書抄寫，還喊要告連署人，令人無法理解這個機關到底是要鼓勵公投，還是惡意阻擋公投？

接著又發生以核養綠公投補件爭議，還有這次的修改公告爭議，台北高等行政法院都裁定停止執行，都遭到中選會駁斥。沒想到行政權可以如此囂張，不甩司法權的法院裁定，中選會已經偉大到可以自行解釋法律？陳英鈐是在當法官還是在當中選會主委？

經歷這次風波，中選會應該發現《公投法》有很多問題存在，但當法律規範還沒修法成為陳英鈐、陳朝建心中想像的那模樣之前，它就是法律，中選會作為獨立行使職權的機關，本來就應該依法行事，而法院的裁定就是法律，否則國家要司法權做什麼？行政院的大官們說是什麼就是什麼？

陳英鈐、陳朝建兩人已經讓中選會作為中立機關的形象盡失，這次選舉讓人感受到中選會充滿了政治操作，完全不像一個選務機關該有的樣子，被諷刺為「西廠」也只是剛好而已，距離選舉只剩不到10天，中選會在最後階段最好能夠回歸正途，好好依法行政，完成一場公平公正的選舉，才能讓全民重新信任。

(中國時報)

裁定就是法 司法院打臉中選會
裁定就是法 司法院打臉中選會 資安鐵三角 國安第一道防線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。