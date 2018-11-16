行政權凌駕司法權！新聞透視－又一個東廠 中選會比法院還大

2018年11月16日 04:11 中國時報 周毓翔 、 楊佳穎

中選會本來只是個選務機關，依法行事，順利辦完選舉就沒事了，沒想到現任正副主委陳英鈐、陳朝建甘願淪為政治打手，墮落成另一個東廠機關，不僅公然讓政治的手介入選舉，甚至還可以開始自己解釋法律，比法院還大，要人民如何相信這個單位可以獨立行使職權？

中選會今年辦選舉屢次傳出爭議，公投門檻降低後的第一屆，就做了最壞示範。從連署開始就充滿針對性，配合執政黨炒作在野黨所提連署中的無效連署書，渲染死亡連署及重複連署的數量，毫無根據地指控連署書抄寫，還喊要告連署人，令人無法理解這個機關到底是要鼓勵公投，還是惡意阻擋公投？

接著又發生以核養綠公投補件爭議，還有這次的修改公告爭議，台北高等行政法院都裁定停止執行，都遭到中選會駁斥。沒想到行政權可以如此囂張，不甩司法權的法院裁定，中選會已經偉大到可以自行解釋法律？陳英鈐是在當法官還是在當中選會主委？

經歷這次風波，中選會應該發現《公投法》有很多問題存在，但當法律規範還沒修法成為陳英鈐、陳朝建心中想像的那模樣之前，它就是法律，中選會作為獨立行使職權的機關，本來就應該依法行事，而法院的裁定就是法律，否則國家要司法權做什麼？行政院的大官們說是什麼就是什麼？

陳英鈐、陳朝建兩人已經讓中選會作為中立機關的形象盡失，這次選舉讓人感受到中選會充滿了政治操作，完全不像一個選務機關該有的樣子，被諷刺為「西廠」也只是剛好而已，距離選舉只剩不到10天，中選會在最後階段最好能夠回歸正途，好好依法行政，完成一場公平公正的選舉，才能讓全民重新信任。

(中國時報)