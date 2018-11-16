幸福盟、藍委 舉發陳英鈐瀆職

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中國時報
／台北報導

中選會11月2日重新公告公投案行政機關意見書，被台北高等行政法院裁定違法。國民黨立委與下一代幸福聯盟昨接連到監察院，抗議中選會重行公告違法亂紀，並舉發中選會不肯更正錯誤，主委陳英鈐瀆職，要求陳英鈐立即下台負責。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚、立委賴士葆、黃昭順昨至監察院，舉發陳英鈐、陳朝建，對第9案反核食公投「重行公告」違法瀆職。黨團隨後赴台北地檢署告發陳英鈐、陳朝建瀆職、違反選罷法。

曾銘宗表示，中選會是獨立機關，陳英鈐卻為了官位，屈服行政院意見，不僅違反公投法規定，也涉及違反《公務人員行政中立法》第5條、《刑法》第131條公務人員圖利罪，因此要告發陳英鈐及陳朝建，希望調查後讓陳英鈐下台。

賴士葆則指出，中選會正、副主委雙重違法，中選會在11月2日的公告，高等行政法院已判決停止執行，中選會卻不理高等行政法院停止執行的判決將行政院意見刊載公報，依高等行政法院判決，公報必須收回重印，費用應由陳英鈐負擔。

幸福盟痛批中選會違法又不遵守法院裁定，公然褻瀆民主制度，「是民主之恥」，陳英鈐應立即下台，以示負責。幸福盟隨後也到監察院舉發中選會瀆職，幸福盟認為，中選會身為選務機關，卻帶頭違法，妨害公民投票權益，已失去程序正義。

(中國時報)

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