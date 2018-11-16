監看權力無限大 黑機關規避監督

2018年11月16日 04:11 中國時報 黃有容

國家通訊傳播委員會（NCC）所屬的「國家通訊暨網際安全中心」（NCCSC）昨天揭牌，只是籠罩在外界抨擊政府整頓假新聞、假消息，有箝制言論自由、球員兼裁判質疑未釐清之際，且在選前敏感時刻掛牌，特別是翻遍NCC組織法並未有NCCSC編制，也引來黑機關質疑。

NCC基礎設施事務處處長羅金賢表示，NCCSC是設在基礎設施事務處基礎設施防護科下，任務為監控網通狀況，和追查網路攻擊等資安事件，並強調不會監看「訊息內容」。不過，這樣涉及憲法保障的言論自由及個人隱私權，以任務型編制來執行資安，並上綱到國家安全，難脫「規避監督」的疑慮。

一位不願具名的前NCC委員指出，《NCC組織法》開宗明義第一條就寫著是為落實憲法保障的言論自由，並謹守黨政軍退出媒體精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業而設立，且由於NCC職掌的業務範圍，攸關個人隱私及言論自由，因此其職掌業務，在《NCC組織法》均有明確規範；而NCCSC在「資安旗艦計畫」中以任務型編制成立可規避監督，會不會有「看不見的任務」，只怕引人遐想。

NCC一再強調，NCCSC主要任務是被動式監測網路攻擊事件的自動化收集分析、應變和平台分享。當單位或業者網站、用戶端、雲端遭攻擊後，NCCSC會尋找病毒散播路徑或攻擊方式，並和各部會及國外相關單位交換資訊，可替苦主跨網域、電信業者線路「緝凶」。且過程中不會涉及任何「訊息內容」的偵測，僅會就資訊傳輸中的「行為」，僅就是否夾帶病毒等作判別，也就是說，不會觸及信件、個資、個人隱私內容。

既是如此名正言順，且維護網路安全，避免駭客入侵，隨著網路時代來臨，也是重要課題，政府何妨不透過組織法的立法程序，讓NCCSC正名，以杜悠悠之口。

(中國時報)