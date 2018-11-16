選後到年底 兩岸機會之窗

2018年11月16日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

香港13日剛舉行紀念《告台灣同胞書》發表40周年的慶祝活動，據了解，12月大陸也將舉辦相關紀念活動。大陸權威涉台人士昨表示，台灣地方九合一選舉不久即將結束，從選後到年底前，都是民進黨釋出善意的好時機，特別是即將適逢《告台灣同胞書》40年之際，大陸有相關紀念活動舉行，是民進黨調整兩岸政策的機會之窗。

陸融合發展 我卻反中

大陸國台辦發言人馬曉光日前表示，經過兩岸同胞的共同努力，《告台灣同胞書》所提出的許多政策主張都已經變為現實。該人士指出，選後就看民進黨轉不轉得過來，將與大陸對抗的政策進行調整，不然從2016年蔡英文上台後，錯過太多好時機來為兩岸政策做出正面定調，因此，為台灣好，還是要趕緊調整兩岸路線。

為台灣好 應改變路線

涉台人士指出，依照目前選舉的情勢，尤其是在高雄，包含工商界人士都疾呼民進黨勿過度親美媚日，不要攪動兩岸關係的敏感地帶，兩岸應和平發展，拚經濟。

今年是大陸改革開放40周年，明年則是《告台灣同胞書》發表40周年，今年初，又有惠台31項政策的出台，大陸一步步在做融合發展，民進黨的兩岸政策卻愈走向「反中」，這是陸方不願見的。

該做什麼 宜把握時機

該涉台人士指出，九合一選舉後整體看來台灣又要再1年多舉行總統大選，屆時愈鄰近選舉，民進黨「反中」牌以及「拉美制中」以奪好處的招可能又要再重演。因此，九合一選舉過後至年底前，特別又有12月底《告台灣同胞書》紀念活動，民進黨的表態可緩和兩岸過於僵局的發展。

「該做什麼、不該做什麼，民進黨是很清楚」，該人士直言，不承認九二共識，以及在上台兩年多來蔡在兩岸關係論述上的講話，從有包裝到原形畢露，動輒以「中國」稱呼對岸，他盼望在選後綠營能把握機會多做正面回應，就看民進黨願不願意改變。

(中國時報)