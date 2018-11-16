僵局突破 陸美恢復貿易協商

2018年11月16日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美元首月底在阿根廷G20會面前，雙方解決貿易衝突有了新進展！美國財政部官員已經和大陸代表透過視訊會議討論了貿易議題。商務部長羅斯也證實，雙方高層經貿官員將恢復協商。大陸已經書面回應了美國對全面貿易改革的要求。不過，據參與討論陸方回覆的相關消息人士透露，相關內容多半是舊調重彈，雙方談判還有很長的路要走。據報導，大陸副總理劉鶴計劃近期前往美國，為11月底20國集團（G20）峰會上的「川習會」達成協議做最後努力。

美國財政部發言人表示，由美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）為首的美方談判人員，13日透過視訊會議與大陸代表討論了貿易議題。由於美方之前強調，除非大陸就美方的顧慮提出具體回應，否則美方不會就貿易議題展開談判，看來雙方因貿易爭議而停擺的談判已逐步恢復。

CNN報導指出，北京書面的回應並沒有觸及美國關切的「強迫科技轉移」、「偷竊智慧財產權」等議題，而是重申北京過去已經公開做出的承諾。消息人士表示，他們提出的東西並沒有新意，我認為雙方仍舊僵持，現在溝通再度開啟，但如果要為貿易戰降溫或是停火，仍舊有許多工作需要做！」

川普已對價值2500億美元的大陸輸美商品加徵關稅，迫使大陸就美國的要求清單作出讓步。大陸因此對美課徵報復性關稅。在此之前，美方一直要求北京在恢復貿易談判之前提出一個明確的提案。參與討論陸放書面提議的美方官員表示，「書面提議已經為美國政府回應製造了機會」。他並透露，中方在書面上承諾，會放寬對於外國投資的限制，對於合資企業的技術轉移也重申了中方不強迫的立場。另有消息人士表示，書面內容看似只是北京略加修改先前已提出的作法，包括提高特定產業的外國投資股權上限，但仍不包含改變「中國製造2025」等產業政策的具體承諾。

大陸商務部發言人高峰表示，「雙方的代表密切的聯繫以實現雙方領導人在電話上達成的共識」,「中美貿易摩擦導致雙方企業都受到不同程度的影響，中國仍然希望通過對話與磋商妥善解決分歧」。

陸美貿易戰也讓美國內部分歧顯現。白宮貿易顧問納瓦落據稱和財政部長穆努欽和國際經濟委員會主席庫德落意見相左，但獲得美國貿易代表萊海澤的支持。

而本月初川普與大陸領導人習近平通完電話後表示，他認為美陸將就貿易達成協議，但若沒有進展，他隨時準備對大陸商品加徵更多關稅。

(中國時報)