僵局突破 陸美恢復貿易協商

友善列印
中國時報
／綜合報導

陸美元首月底在阿根廷G20會面前，雙方解決貿易衝突有了新進展！美國財政部官員已經和大陸代表透過視訊會議討論了貿易議題。商務部長羅斯也證實，雙方高層經貿官員將恢復協商。大陸已經書面回應了美國對全面貿易改革的要求。不過，據參與討論陸方回覆的相關消息人士透露，相關內容多半是舊調重彈，雙方談判還有很長的路要走。據報導，大陸副總理劉鶴計劃近期前往美國，為11月底20國集團（G20）峰會上的「川習會」達成協議做最後努力。

美國財政部發言人表示，由美國財政部次長馬爾帕斯（David Malpass）為首的美方談判人員，13日透過視訊會議與大陸代表討論了貿易議題。由於美方之前強調，除非大陸就美方的顧慮提出具體回應，否則美方不會就貿易議題展開談判，看來雙方因貿易爭議而停擺的談判已逐步恢復。

CNN報導指出，北京書面的回應並沒有觸及美國關切的「強迫科技轉移」、「偷竊智慧財產權」等議題，而是重申北京過去已經公開做出的承諾。消息人士表示，他們提出的東西並沒有新意，我認為雙方仍舊僵持，現在溝通再度開啟，但如果要為貿易戰降溫或是停火，仍舊有許多工作需要做！」

川普已對價值2500億美元的大陸輸美商品加徵關稅，迫使大陸就美國的要求清單作出讓步。大陸因此對美課徵報復性關稅。在此之前，美方一直要求北京在恢復貿易談判之前提出一個明確的提案。參與討論陸放書面提議的美方官員表示，「書面提議已經為美國政府回應製造了機會」。他並透露，中方在書面上承諾，會放寬對於外國投資的限制，對於合資企業的技術轉移也重申了中方不強迫的立場。另有消息人士表示，書面內容看似只是北京略加修改先前已提出的作法，包括提高特定產業的外國投資股權上限，但仍不包含改變「中國製造2025」等產業政策的具體承諾。

大陸商務部發言人高峰表示，「雙方的代表密切的聯繫以實現雙方領導人在電話上達成的共識」,「中美貿易摩擦導致雙方企業都受到不同程度的影響，中國仍然希望通過對話與磋商妥善解決分歧」。

陸美貿易戰也讓美國內部分歧顯現。白宮貿易顧問納瓦落據稱和財政部長穆努欽和國際經濟委員會主席庫德落意見相左，但獲得美國貿易代表萊海澤的支持。

而本月初川普與大陸領導人習近平通完電話後表示，他認為美陸將就貿易達成協議，但若沒有進展，他隨時準備對大陸商品加徵更多關稅。

(中國時報)

陸美對亞太願景 東協峰會上頻較…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。