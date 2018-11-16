陸美對亞太願景 東協峰會上頻較勁

2018年11月16日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

第33屆東協峰會及系列會議15日下午在新加坡閉幕。由於美國推進印太戰略，並與大陸爆發貿易戰，在這次相關會議上，處處可見美陸對亞太地區的願景較勁。美國副總統彭斯強硬警告說，印太地區不接受帝國主義和侵略行為。而在貿易保護主義抬頭的背景下，大陸總理李克強與峰會東道主新加坡總理李顯龍則雙雙表示，「東協加三」國家應堅定維護多邊主義和自由貿易。

彭斯早上在東協—美國峰會上致辭時，勾勒美國對「自由開放的印度太平洋戰略」構想，並重申對印太地區「持久和堅定不移」的承諾。他說，美國在區域事務上「尋求合作而非控制」。

據新加坡《聯合早報》報導，美國視東協為印太戰略「不可或缺也無可取代」的戰略夥伴。彭斯說，美國尋求與區域國家建立能讓大國和小國都能共同蓬勃發展的區域秩序，區域各國能享有安全和主權獨立，「我們都同意，帝國主義和侵略行為在印太地區沒有立足之地。」

外界一般將印太戰略解讀為美國與日本、澳大利亞等國在區域事務上抗衡大陸的戰略。彭斯表示：「我們的印太願景並不排擠任何國家。我們只要求每個國家尊重鄰國的主權，尊重國際法治。」

「東協加三」（10+3）峰會也於早上舉行，東協十國領導人以及大陸總理李克強、南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三共同出席。李克強致辭時表示，在當前貿易保護主義抬頭的背景下，10+3國家應繼續堅定維護多邊主義和自由貿易。東道主李顯龍在致辭時也說，10+3國家必須緊密團結，維護開放、以規則為基礎和包容的全球貿易環境。

李顯龍指出，大國間的較勁呈上升趨勢，形成不同區域架構願景之間的競爭，也引發貿易戰。另一方面，數位革命讓各國建立更緊密聯繫網的同時，也使各國更易遭網路襲擊。這些挑戰促使10+3國家更緊密合作，加倍努力維護多邊主義。

(中國時報)