英現逼宮危機 1日2閣員辭職

2018年11月16日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

英國政府內閣通過脫歐協議草案後，隨即出現閣員辭職潮，可能引發逼宮。脫歐事務大臣拉布跟就業及退休保障大臣麥克維於15日宣布因不滿協議而辭職。英相梅伊同日前往下議院演說，呼籲議員給予支持，但英國國會已經出現對梅伊發動不信任投票的聲浪。

梅伊15日上午10時30分前往國會下議院發表演說，希望說服議員支持脫歐協議草案。她說，「現在的選擇很清楚：我們可以選擇無協議脫歐，也可以冒著根本不脫歐的風險。或者我們可以選擇團結一起，支持可以協商的最佳協議版本。」

脫歐事務大臣拉布在15日9時前辭職。他在辭呈中告訴梅伊，他尊重閣員的不同意見，也理解為何梅伊推動目前的協議草案。他列出兩個辭職原因，一是處理北愛爾蘭問題的方式威脅英國完整性。二是在「擋網」方案中（backstop），歐盟有權在開放邊境上作最終決定，他認為是把英國法治權力拱手讓給歐盟。拉布指責，這項協議草案違反上次選舉中對選民的承諾，違背公眾信任。

同日請辭的退休保障大臣麥克維，形容脫歐協議草案並不尊重公投結果，批評有關內容向歐盟讓步太多，對英國的完整性構成威脅。

北愛爾蘭辦公室的國務大臣瓦拉稍早亦表示無法支持該協議而宣布請辭，稱「英國人民應擁有更好的協議。」他在辭呈中寫道，「我們是一個令人驕傲的國家，而這是悲傷的一天，因為我們被迫服從不關心我國利益的其他國家的規則。」他表示，「沒有限期的半桶水協議，將令英國淪為附庸國。」

(中國時報)