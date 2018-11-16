沙國王儲未起訴 疑檢脫罪

2018年11月16日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

流亡美國的沙烏地阿拉伯異議人士暨《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉，上月初在沙國駐土耳其伊斯坦堡的領事館遭殘殺致死，震撼全球，屍體到現在還沒找到。外界直指沙國王儲穆罕默德為幕後主使者，令沙國承受龐大國際壓力。沙國檢方昨天宣布，對5名直接下令、執行殺人任務的嫌犯求處死刑，其中包括情治高官。但起訴名單沒有王儲，「他並未下令」，被外界指意圖為王儲開脫。

檢方發言人表示，未認定王儲穆罕默德涉案，而土耳其政府也已正式要求沙國交付錄下卡舒吉遇害過程的錄音帶。

沙國副檢察長沙蘭在記者會指出，在已被捕的21人中，11人遭起訴，其中5名涉嫌「直接下指導棋且動手殺人」者將面臨死刑。至於另外10人的涉案程度，目前仍持續調查中。檢方稱，情報總局副局長阿希里將軍下達任務，要逼迫卡舒吉返回沙國，因此派遣15名殺手，依任務分為協商、情報和後勤等3組。

檢方發言人稱，這群特務包括國家情報局首席法醫、以及王儲麾下維安人員，接受指令挾持卡舒吉，但因遭到頑抗，最後決定殺了他。但這番說法再度成髮夾彎，因為稍早沙國當局稱卡案為「預謀殺人」，等於自己打臉。

至於命案細節，檢方表示10月2日卡舒吉在領事館內與特務發生口角和肢體衝突後，被五花大綁且遭施打過量鎮靜劑致死，屍體被支解剁碎後，糟帶出領事館外交給當地共犯。不過他的遺體目前仍下落不明。

(中國時報)