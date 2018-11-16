美航母菲律賓海域演訓 施壓北京

2018年11月16日 04:11 中國時報 林永富 、 藍孝威 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

部署於日本的雷根號及美國西岸的史坦尼斯號，正進行海陸和反潛作戰操演。圖為雷根號航母艦上演練情形。（摘自美國海軍官網）

國防部長嚴德發前天在立法院才說，目前沒有美軍在南海或台海軍演的跡象，美軍太平洋艦隊司令部網站昨卻揭露美國航母雷根號及史坦尼斯號戰鬥群正在菲律賓海進行聯合操練，太平洋艦隊副指揮官Phil Sawyer還強勢表示，美國海軍將在國際法允許的任何地方飛行、航行和運營。

我國防部尊重 持續掌握

對於美軍證實在南海軍演，國防部15日仍以慣常回應說明，有關美軍公布雷根號及史坦尼斯號航艦打擊群動態，於西太平洋海域執行各種海上訓練，國防部尊重美軍航行自由，並持續掌握我國周邊海、空情動態與應處。

美太平洋艦隊司令部指出，兩個航母打擊群包括10艘軍艦，150架戰機和12600名人員，將進行空中、水面和反潛作戰。史坦尼斯號航母在抵達菲律賓海之前，已經和卡爾文森號航母打擊群進行了雙航母作戰演練，針對打擊和反潛進行專門的軍事演練。

練兵 美稱符國際法規範

Phil Sawyer海軍中將表示，這兩個航母打擊群在海上會合，主要是展現艦隊執行跨區作戰任務的彈性和能力，在符合國際法規範的情況下，展現美國海軍在任何一個地方執行海空任務的實力。這次操演也將演練多個航母打擊群執行作戰任務的協調能力。

由於此時恰逢東協峰會落幕、美國副總統彭斯訪問亞洲、亞太經合會即將舉行，台灣九合一選舉前，以及G20上陸美領導人會晤前夕，美軍兩個航母打擊群到爭議性極大的南海軍演，更挑起各國敏感神經。

維護主權 陸將適時反制

中國國際問題研究所研究員郭憲綱受訪表示，美國歷來對陸政策都是兩手策略，一方面接觸、另方面同時施壓、遏制大陸崛起。在G20見面，是接觸的手法，但航空母艦在南海演習，則是顯示美國在南海存在的方式。至於大陸如何因應？郭說，大陸也有兩手，一方面和美國進行對話協商，盡量化解分歧與矛盾，但對於美方的打壓、顯示存在、對大陸主權的侵犯，陸方都會予以駁斥並採取相應行動來應對。

台灣鄭和學會祕書長張明睿受訪指出，菲律賓海東邊也是解放軍經常訓練的海域，美軍展示戰力刷存在感，除了威懾大陸外，也是向盟軍承諾其維護區域安全的表現，但能發揮多少功能是有疑問的。而且大陸是在打經濟議題，中美兩軍不至於會有衝突。

張明睿說，美軍是在對大陸的威懾，還在利用冷戰思維圍堵，因此大陸必然會有反介入的軍事行動表現，會有相互較量形成戰略平衡，搶話語權的競爭。

(中國時報)