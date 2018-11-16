馳援台海 美恐遭決定性失敗

2018年11月16日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

美國國防戰略委員會提交國會最新報告，當地時間14日公布，設定大陸、俄羅斯、北韓等3區域，做出美國可能面對軍事衝突與危機的5大想定，第一個便是「失去台灣」，若因台灣問題馳援台海與大陸交戰，美國將無法以「可接受的代價」進行干預，甚至可能面臨「決定性的軍事失敗」。

該報告是由美國國會授權依《2017財政年度國防授權法》成立的國防戰略委員會撰寫，該獨立委員會由12名前國安官員和專家組成，由負責政策規畫的前國防部政次愛德曼（Eric Edelman）與前海軍作戰部長羅格德（Gary Roughead）共同擔任主席，依法向國會提出報告。

報告在「美軍軍力危機及其後果」篇章想定，解放軍於2024年為阻止台灣宣布獨立，發動奇襲，以空武和飛彈摧毀台灣海軍、遂行兩棲登陸，美國必須採取果斷措施，慘的是，美國已沒辦法用「可接受的代價」干預。

報告稱，由於大陸發展飛彈、空中、地面與水下能力持續成長，相對美國防開支停滯，彼長我消，西太平洋優勢不再。美軍可能失去大量艦艇及軍機、遭到難以承受的高傷亡率、財力上也會遭受重大損失。美軍可能慘澹險勝，也許會輸掉對大陸的戰爭。尚不能保證共軍占領台灣前，美國能產生決定性的影響。

報告說，讓台灣遭大陸吞噬，將摧毀美國的信用與區域地位，要避免這種結果，必須現在就全力了解這一可怕損失。

報告指出，美陸另一場可能衝突與危機，是想定美軍在2022年失去介入南海的能力。隨著大陸軍力不斷提升及美國疲於奔命應對其他全球挑戰，只能默許大陸掌控南海。

報告警告，美軍力優勢已下滑至危險程度。為了在西太平洋應對大陸，委員會建議投資更多的遠端軍用運輸機及其他水下作戰設備。

(中國時報)