拒陸峰會 南太友邦赴我晚宴

2018年11月16日 04:11 中國時報 楊孟立 、 陳建瑜 ／莫士比港-台北綜合報導 ／莫士比港-台北綜合報導

大陸國家主席習近平將出席巴紐APEC峰會，並對該國進行國是訪問，巴紐街頭可見迎接習近平的大型看板。（美聯社）

大陸國家主席習近平昨天抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比港進行國是訪問，今天傍晚將舉辦「大陸─南太島國」峰會。外交部日前掛保證，我南太友邦不會出席，官員更進一步透露，友邦不只不出席陸方峰會，今晚還會出席我方主辦的晚宴，表達力挺台灣的立場。

大陸在APEC領袖峰會之前安排國是訪問，將自身地位拉到幾乎等同於主辦國，在APEC舞台上出盡風頭。習近平今天一早參加大陸撥款替巴紐興建的「獨立大道」啟用暨移交儀式，並再走訪同樣由陸方出資興建的學校。

澳打對台 與陸別苗頭

下午更將大張旗鼓召開「大陸─南太島國」峰會，在東道主巴布亞紐幾內亞的地盤上，找來其在南太平洋地區的邦交國庫克群島、密克羅尼西亞聯邦、斐濟、紐埃、薩摩亞、東加和萬那杜，展現在南太事務的影響力。

對於大陸進入自家後院，澳洲自然不會袖手旁觀，也邀請了其他非APEC經濟體的太平洋島國參加明天的「APEC經濟領袖與太平洋島國領袖對話」，明顯與大陸互別苗頭。

習近平在巴紐進行國是訪問期間，莫士比港主要大路掛滿五星旗。巴紐政府考量各方感受，主動告知APEC各經濟體官員，待16日國是訪問結束後，就會撤下五星旗，17日、18日領袖峰會開始後，就不會再出現五星旗海。

另一方面，我友邦的代表陸續抵達，預計今天參加我代表團舉行的部長晚宴。馬紹爾總統海妮剛挺過大陸煽動反對派議員發起的不信任投票危機後，她原訂也要出席晚宴，彰顯兩國邦交，但無奈因為交通因素要延遲到明天才能抵達。

吳釗燮19日出訪馬紹爾

外交部昨亦宣布，外長吳釗燮19日將出訪馬紹爾，參加兩國建交20周年慶祝活動。外交部亞東太平洋司司長葛葆萱昨透露，在馬紹爾停留期間，吳釗燮將拜會海妮及朝野政黨閣，並將出席「台馬農業技術合作成果展」；今年7月海妮訪問台灣時，兩國所簽署《國民互免簽證協定》自19日起正式生效。

(中國時報)