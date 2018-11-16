APEC部長年會 鄧振中：台盼參與CPTTP

2018年11月16日 04:11 中國時報 楊孟立 ／巴紐莫士比港-台北報導 ／巴紐莫士比港-台北報導

APEC部長級年會昨天結束，行政院政務委員鄧振中發言指出，願與所有APEC會員體在公平、互惠及廣泛參與的精神下，參加CPTPP和各種雙邊或區域貿易談判；日本代表則提出在APEC區域內接受基礎設施建設投資的國家，必須確保投資透明性以及財務健全性，並在會議上通過，日媒指，此提議就是針對大陸提出的「一帶一路」。

鄧振中在會議上指出，APEC經濟體產值（GDP）雖占全球GDP的60％，貿易量卻僅占全球47％，貿易仍有擴大空間。台灣是高度開放的經濟體，向來主張在互惠共贏、追求最大化的自由、開放、公平的貿易，願與各經濟體一同尋求可能的解決方案，在公平、互惠及APEC廣泛參與包容性精神下，參與CPTPP和各種雙邊或區域貿易談判。

國發會主委陳美伶則說，醫療是我國在APEC可與其他會員體合作的重要項目，當APEC區域間正面臨感染、慢性疾病與人口高齡化等種種挑戰，從我國的經驗來看，數位科技的創新與應用可為政府帶來新的解決方案以提供優質醫療照護，特別是為偏遠地區人民。

此外，網路家庭董事長詹宏志連續三年擔任我國企業代表，今年擔任企業諮詢會議（ABAC）「數位創新論壇（DIF）」主席，昨感性對記者表示，「這將是我最後一次APEC會議，這期間學到很多冒險，甚至是危險的旅程，在此要向大家告別。」

另方面，日本共同社報導，日本代表在會議上提出在APEC區域內接受基礎設施建設投資的國家，必須確保投資透明性以及財務健全性的方針，報導指，這針對的正是大陸提出的「一帶一路」經濟構想。這一方針在會議上得到通過後，部長級會議閉幕。

報導稱，這是首次將「完善基礎建設的國際標準」以書面文件的形式展現出來。

共同社稱，按照往年慣例，部長級聲明應在會議閉幕同時宣布，但本次聲明與2017年面臨相同問題：在文字表述上存在分歧。可能是關於推進自由貿易的問題上，與美國等國意見產生衝突。

(中國時報)