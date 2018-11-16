捷運站區交易量 前五名出爐

2018年11月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台慶不動產根據實價登錄資料，統計近一年台中市捷運綠線各站周邊住宅交易量，前五名分別為四維國小站、崇德文心站、中清文心站、櫻花文心站以及南屯站。

台慶不動產研究發展中心資深研究員高俊銘表示，台中捷運綠線共18個站點，統計實價揭露資料近一年各站周邊800公尺屋齡五年以上的住宅交易量，發現文心路三段至四段周邊住宅交易最熱門。

沿線有五個站點，就囊括交易熱門前四名，分別為四維國小站、崇德文心站、中清文心站與櫻花文心站。

此四站三大住宅型態的平均總價相近，電梯住宅約500至700萬元、透天產品為1200至1600萬元，以及公寓為360至460萬元。

台中捷運綠線工程年底將進入試營運階段，台中市政府宣布全線預計2020年通車，捷運建設將帶動台中市大眾運輸與站點周邊生活商圈的發展。

高俊銘說明，台中市為中台灣重要的都會區，產業多元提供充足的就業機會，生活消費環境成熟，加上普遍平均房價不貴，容易吸引人口移居。

有巢氏房屋台中文心威秀加盟店店長李照俠也表示，四維國小站與崇德文心站，生活機能成熟，且附近公園、學校林立，北面還有重劃區持續開發中，區域房價也是三大屯區中最實惠。

中清文心站與櫻花文心站位於文心路三段，北面鄰近水湳智慧城，總開發面積254公頃，整體空間規劃以經貿、生態住宅、文化商業、創新研發以及文教等五大專用區開發，成為帶動周邊住商發展的動能。

台慶不動產台中水湳經貿加盟店店長林威志表示，中清路為連結市區與聯外快速道路交通要道，加上捷運建設的加持後，區域房價又合理，是吸引買方購屋的關鍵。

林威志進一步說明，區域熱門交易產品為，屋齡五年內2房總價600至800萬元，以及3房總價800至1200萬元標的物。

屋齡超過五年中古屋較新屋熱銷，其優勢為房價較低、公設比低以及地段多在舊有商圈，生活機能較完善，其3房總價以500至800萬元、4房總價700至1000萬元為主。

台中捷運綠線中段以台灣大道做分界來看，以北為文心路三段與四段，以南則是文心路一段與二段，南屯捷運站交易量排名第五名，也是台灣大道以南最熱銷站點。

永慶不動產台中南屯捷運加盟店店長詹士慶認為，文心南路上高樓社區林立，有不少管理品質不錯的社區。

區域購屋客群多重視社區管理、安全性以及區域地段好，首購族以1000萬元以內為主，換屋族購屋總價約1500至2000萬元居多。區域優勢有便利的購物商圈，包括好市多大賣場以及文心秀泰商城，此外，還有永春國小等明星學校，區域有較平價的購屋選擇，因此吸引買方進場購屋。

(中國時報)