光之譜聯展 一覽藝術新作

2018年11月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

光之藝廊自即日起至12月22日止推出『光之譜─藝術家新作聯展』，十八位藝術家共展出四十餘件多元化作品，精彩豐富。

參展藝術家包括力政文、王耀樟、林依柔、林瑋萱、段喬茵、紀鷗集、胡博淳、高進宇、張百順、張慧瑜、陳芯瑤、陳彥瑋、曾博笙、游騰鈞、廖祥宇、蔡尚賢、鄭雍錡和謝宇軒。

展覽主題「光之譜」衍伸自「光譜」的概念，透過三原色的組合，表現出各種繽紛的色彩，一同擦出火花。

愛的能量有無限可能，台中市全人家長會長協會連續兩年，將光之藝廊作為寫生比賽傳愛對象，協助義賣光之藝廊藝術家作品，並透過學校平台，讓更多人看見特殊創作者的才華。

台灣身心障礙藝術發展協會理事長張麗莉暨全體理監事特別對全人家長會長協會表達感謝之意，有光的地方沒有黑暗，有全人的地方就有愛。

這次參展作品精彩，如藝術家張百順兩歲失去聽覺，國中失去視覺，無法繼續就學，所以在家裡自學黏土、捏麵人、盲用電腦等。個子瘦小的百順，對於創作有著宏大的企圖，作品尺幅一件比一件大，此次展出的作品＜夢幻聖誕節＞，足足花費了一年的時間完成。

建築物以冰棒棍與竹籤來建構，包括門、窗、家具等完整配置，聖誕老公公、企鵝、海狗、麋鹿、綿羊、雪人、聖誕樹等，則用黏土憑藉曾有的視覺記憶來捏製。＜夢幻聖誕節＞是百順送給所有朋友的聖誕祝福，令人感動。

而藝術家廖祥宇高中畢業後在家裡專心創作，繪畫表現較接近野獸派的風格，也帶有表現主義的特質，透過構圖與色彩傳達內心的強烈感受。

他喜歡用灰色系作為基底色，畫面色彩濃重是自我的情感宣洩，但又可發現隱藏在其中的詼諧幽默。

還有藝術家王耀樟為重度自閉智障，智商只有三歲，在葉世原老師近二十年的陪伴之下，他透過畫筆讓世人看見他的天賦光芒。 他獨特的創作語彙，鮮明強烈的色彩，是身處弱勢與貧困的耀樟，內心那塊綺麗的天地。

今年度『光之譜─藝術家新作聯展』，也特別與私立仁愛社會福利慈善事業基金會共同主辦，於12月27日在大里仁愛醫院一樓舉辦一日快閃藝術展，透過畫作，鼓勵病友與家屬。

(中國時報)