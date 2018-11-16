曾柏庭重新想像 談建築精神

作品連續四年入圍「世界建築節獎」的建築師曾柏庭（右二），應臺中市建築經營協會邀請，談「重新想像」的建築精神。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

作品連續四年入圍「世界建築節獎」的建築師曾柏庭，應臺中市建築經營協會邀請，談「重新想像」的建築精神。

高中遠赴加拿大求學，之後到美國大學念建築，曾柏庭畢業後在美國就業，他待過國際性的Perkins+Will以及貝聿銘建築事務所。

曾柏庭說，他一畢業後就進入這種全球大企業，也培養出獨特的國際視野和規劃尺度，才造就後來的得獎作品。

曾柏庭是國內公共工程競圖常勝軍，作品打破台灣建築典型意識型態，為公共空間與民眾生活帶來無限想像。

在風光得獎的背後，曾柏庭其實經歷過很多挫敗。如在他拿下人生第一次競圖成功的個案-台南一中體育館作品前，他已經失敗了十次。

外界評論，他的作品不屈服於窠臼，孤獨的堅持自己的路，樂觀的向前行，用建築改變未來的台灣社會風貌。

曾柏庭創業後，選擇參與公共工程競圖，首件作品就震撼業界，後續在烏來立體停車場、土城國民運動中心、中和國民運動中心等作品中也得獎。

他勇於挑戰成規，在符合公共利益的前提下，即使賠錢，也要做出最貼近使用者需求的空間。不僅翻轉台灣公共工程典型意識型態，也成功獲得許多國際大獎的肯定。

在許多公共建築及民間集合住宅的設計中，他努力提出新主張，要讓改變成為可能。他期待在重新想像公共空間與居住體驗成功後成為先例。

下一步，他要挑戰社會住宅，他想要翻轉，讓它不一樣。

臺中市建築經營協會理事長陳武華指出，曾柏庭的作品很有看頭，其中中和國民運動中心，還被外媒評為「27座地表最酷的建築」。

他的創作理念、參與競圖及國際建築獎項的經歷，都很值得會員學習。

(中國時報)

愛的共餐 富宇帶頭做公益 WOHA創辦人 種下希望之樹

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。