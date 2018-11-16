曾柏庭重新想像 談建築精神

2018年11月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

作品連續四年入圍「世界建築節獎」的建築師曾柏庭，應臺中市建築經營協會邀請，談「重新想像」的建築精神。

高中遠赴加拿大求學，之後到美國大學念建築，曾柏庭畢業後在美國就業，他待過國際性的Perkins+Will以及貝聿銘建築事務所。

曾柏庭說，他一畢業後就進入這種全球大企業，也培養出獨特的國際視野和規劃尺度，才造就後來的得獎作品。

曾柏庭是國內公共工程競圖常勝軍，作品打破台灣建築典型意識型態，為公共空間與民眾生活帶來無限想像。

在風光得獎的背後，曾柏庭其實經歷過很多挫敗。如在他拿下人生第一次競圖成功的個案-台南一中體育館作品前，他已經失敗了十次。

外界評論，他的作品不屈服於窠臼，孤獨的堅持自己的路，樂觀的向前行，用建築改變未來的台灣社會風貌。

曾柏庭創業後，選擇參與公共工程競圖，首件作品就震撼業界，後續在烏來立體停車場、土城國民運動中心、中和國民運動中心等作品中也得獎。

他勇於挑戰成規，在符合公共利益的前提下，即使賠錢，也要做出最貼近使用者需求的空間。不僅翻轉台灣公共工程典型意識型態，也成功獲得許多國際大獎的肯定。

在許多公共建築及民間集合住宅的設計中，他努力提出新主張，要讓改變成為可能。他期待在重新想像公共空間與居住體驗成功後成為先例。

下一步，他要挑戰社會住宅，他想要翻轉，讓它不一樣。

臺中市建築經營協會理事長陳武華指出，曾柏庭的作品很有看頭，其中中和國民運動中心，還被外媒評為「27座地表最酷的建築」。

他的創作理念、參與競圖及國際建築獎項的經歷，都很值得會員學習。

(中國時報)