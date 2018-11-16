WOHA創辦人 種下希望之樹

2018年11月16日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

已進入拆架階段的「磐鈺雲華」個案，日前新加坡WOHA創辦人黃文森特別在高層跳島陽台種下一棵希望之樹，肯定磐鈺建設將大樹帶進都市的決心。

位於台中市五期重劃區公益路上的「磐鈺雲華」個案，是台灣第一座百分百由新加坡WOHA建築事務所設計的高層建築作品。

目前「磐鈺雲華」個案在鄰近東向陽台樹梢上已有第一戶鳥類嬌客築巢，更是自然物種棲居吉兆。

「磐鈺雲華」個案基地位於公益路與大墩路口，是五期繁華商業區唯一高綠覆生態地標。

磐鈺建設不惜成本打造出地標建築，也讓每一位團隊成員與有榮焉，更是中部建築業引領國際潮流先驅。

「磐鈺雲華」個案多項亮點規劃如142座序列不連續跳島陽台、19座巨型懸浮空中花園、鏡面底板映射城市森景、百米擴張網原始裸貌等，挑戰不可能任務。

「磐鈺雲華」個案目前正進行拆架及植栽工程，四面座向由磐鈺建設綠研樹藝師們安排不同樹種。

以喬木舉例：東南向種植青楓、小花紫薇，西北向種植象牙木、賽赤楠。全棟共混植六萬株以上植物，逐步實踐260%垂直與水平綠覆率。

新加坡WOHA建築事務所作品甫摘下CTBUH（世界高層建築與都市人居學會）世界級冠軍，WOHA在台灣唯一百分百原生設計「磐鈺雲華」個案，更備受各界矚目。

(中國時報)