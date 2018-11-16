時隔半年 95無鉛將返2字頭

中油下周一汽柴油價格可望再調低0.6至0.7元，這是油價連5降。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

95無鉛要回到「2」字頭了！國際原油持續滑落，依據浮動油價機制，中油下周一汽柴油價格可望再調低0.6至0.7元，這是油價連5降。主要油品95無鉛汽油零售價預估從30元跌到29.3~29.4元，時隔半年，終於又回到「2」字頭。

每公升降0.6至0.7元

上一次95無鉛汽油2字頭，已是5月13日的事，之後國際油價維持高檔，價格始終在3字頭以上，中油並在10月啟動凍漲機制，平穩油價。但貿易戰已拖累全球景氣，在市場需求減弱、原油供應過剩擔憂下，以及秋冬為用油淡季，國際原油價格走跌，國內依據的中東指標原油均價也跌破70美元，落到67美元，降幅4.1%。

依據浮動油價機制，因此汽柴油降幅至少0.6元起跳，有機會到0.7元。一般小客車加滿50公升油箱，可以省下30到35元。這也是自10月22日後，國內油價連續5周降價，累計降幅近2元。

不過中油認為，雖然川普要OPEC減產，但那些國家未必聽他的，因此研判國際原油價格仍會在70到75美元間，也就是短期油價可能再降，但長期仍看漲。

小客車加滿約省35元

另外，中油爆發95無鉛油品不合格後（銅片測試超標）後，外界認為對油品形象良好的中油業績將受影響。但中油昨發布10月油品市占率數據，指中油為82.1%，與9月份81.9%相比持平，證明顧客並未流失到台塑體系去，民眾對其仍有信心。

中油發言人方振仁說，今年10月國內汽油市場銷量75.9萬公秉，整體較9月下滑12.4%，中油也少12.2%，但其他業者銷量跌13.2%更高，因此市占率未有變化。後續因油價下跌，加油量可望持續回升。

(中國時報)

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