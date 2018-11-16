微創精進乳癌手術 留住乳房的美麗

2018年11月16日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

中國時報與新光醫院10日合辦「精準醫療新趨勢 達文西3D立體微創手術系統」健康講座，現場觀眾專心聽講。（陳怡誠攝）

過去乳癌病患做乳房重建，傳統手術往往會留下長達10~20公分的傷口，若本身有蟹足腫體質的病患，疤痕會更加明顯，不僅外觀不好看，有時亦因容易沾黏，嚴重影響重建後的乳房外形。

新光醫院一般外科主任鄭翠芬表示，這些傳統手術的問題，隨著先進醫療科技達文西手臂用於乳房的重建得以迎刃而解，其傷口不僅只有3~4公分，且可隱藏在腋下不易被察覺，術中出血少，大幅降低感染風險，術後病患第3天即可出院回家。

新光醫院與本報於新光站前樂活未來館合作舉辦「精準醫療新趨勢－達文西3D立體微創手術系統」健康講座，鄭翠芬主任以「微創精進的乳癌手術、留住乳房的美麗」為題進行演講，民眾參與踴躍，並於現場頻頻發問，欲罷不能，氣氛十分熱絡。

「胸部會不會因手術變小？」「術後傷口會不會很長？」鄭翠芬說，這是許多年輕的乳癌病患常會問的問題，因而猶豫不決，延誤了乳房重建的時機。

事實上，乳房重建最好的時間點就是切除後立即做，不僅不用麻醉二次，且不會莢膜攣縮、組織變硬，臨床有部分乳癌病患在切除後未立即重建，過一段時間後悔，但決定重建，往往要花一年不等的時間打水，把組織撐開，且重建後的外觀效果通常不是很好。

鄭翠芬指出，現行以達文西手臂用於乳房的重建，已經可以解決患者最擔心的傷口大小問題，其具有真實的高解析度3D立體影像，能靈活操控7種活動範圍，尤其可高倍數的顯微放大，手術中即便有很小的出血點，醫師可以很快的發現處理並止血，且因機器手臂有手腕，支點不在傷口上，術中減少皮膚及肌肉的拉扯，術後疼痛感亦大幅降低。

乳癌的發生率位居台灣女性的第一位，每年平均新增1萬名案例，且一年有2000多名女性死於乳癌。

鄭翠芬說，乳癌不僅影響病患，有時對另一伴及家庭都是考驗，乳癌的發生與個人及周圍環境都有關係。

尤其是飲食習慣，有人外食比例甚高，使用紙杯、塑膠袋盛裝熱食，每天接觸塑化劑，國外研究指出，長期接觸塑化劑的女性，罹患乳癌的機率可能增加，遠離塑化劑，也就能降低罹患乳癌的風險。

(中國時報)