微創減重手術 緩解糖尿病

2018年11月16日 04:11 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

台灣肥胖盛行率40.17％，男、女肥胖均位居亞洲第一，研究指出，肥胖確定是糖尿病重要的危險因子，新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖表示，過去認為糖尿病是不會痊癒的慢性病，但已有醫學文獻佐證，肥胖患者在減重後，糖尿病可以獲得緩解、甚至治癒，其中減重手術已逐漸成為治療肥胖型糖尿病的代謝手術，過去開腹手術，耗力費時，併發症高，現在腹腔鏡微創手術，加上達文西手臂手術系統，術後傷口疤痕小、少疼痛，同時減少住院天數，可早日回到正常生活。

方躍霖主任在本報與新光醫院合辦的健康講座中，以「遠離糖尿病及肥胖的終極方法－－微創減重手術」為題，與現場民眾分享達文西手臂手術系統在減重手術上的運用優勢。

方躍霖指出，身體質量指數BMI值大於等於24到小於27為過重，大於等於27即為肥胖。肥胖會引起身體相當多的疾病，包括睡眠呼吸中止、高血壓、癌症等，同時也提高了死亡風險。值得注意的是，肥胖確定是糖尿病重要的危險因子，糖尿病有8成來自肥胖。

糖尿病控制不佳，會併發心臟病、中風、失明及洗腎等全身性疾病，但不到一半的病患可以靠藥物控制好血糖，方躍霖表示，已有醫學文獻佐證，肥胖患者在減重後，會活化胰島細胞的功能，進而恢復正常血糖調控機轉，而減重手術亦已逐漸成為治療肥胖型糖尿病的代謝手術，尤其近年，達文西手臂手術系統已可運用於減重手術上，可提供高解析度的手術視野，進入人手無法觸及的狹小空間，傷口小、出血量少，大幅降低感染風險。

然而什麼樣的人適合減重手術？方躍霖表示，年齡需介於18到55歲，試過內科療法減重半年以上仍無效，BMI大於40以上，或BMI大於35以上合併高血壓、高血脂等疾病。術後6~12個月可到理想體重，1~1.5年是體重維持黃金期，但需與營養師配合，才能避免復胖。

(中國時報)