微創減重手術 緩解糖尿病

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣肥胖盛行率40.17％，男、女肥胖均位居亞洲第一，研究指出，肥胖確定是糖尿病重要的危險因子，新光醫院代謝管理暨減重手術中心主任方躍霖表示，過去認為糖尿病是不會痊癒的慢性病，但已有醫學文獻佐證，肥胖患者在減重後，糖尿病可以獲得緩解、甚至治癒，其中減重手術已逐漸成為治療肥胖型糖尿病的代謝手術，過去開腹手術，耗力費時，併發症高，現在腹腔鏡微創手術，加上達文西手臂手術系統，術後傷口疤痕小、少疼痛，同時減少住院天數，可早日回到正常生活。

方躍霖主任在本報與新光醫院合辦的健康講座中，以「遠離糖尿病及肥胖的終極方法－－微創減重手術」為題，與現場民眾分享達文西手臂手術系統在減重手術上的運用優勢。

方躍霖指出，身體質量指數BMI值大於等於24到小於27為過重，大於等於27即為肥胖。肥胖會引起身體相當多的疾病，包括睡眠呼吸中止、高血壓、癌症等，同時也提高了死亡風險。值得注意的是，肥胖確定是糖尿病重要的危險因子，糖尿病有8成來自肥胖。

糖尿病控制不佳，會併發心臟病、中風、失明及洗腎等全身性疾病，但不到一半的病患可以靠藥物控制好血糖，方躍霖表示，已有醫學文獻佐證，肥胖患者在減重後，會活化胰島細胞的功能，進而恢復正常血糖調控機轉，而減重手術亦已逐漸成為治療肥胖型糖尿病的代謝手術，尤其近年，達文西手臂手術系統已可運用於減重手術上，可提供高解析度的手術視野，進入人手無法觸及的狹小空間，傷口小、出血量少，大幅降低感染風險。

然而什麼樣的人適合減重手術？方躍霖表示，年齡需介於18到55歲，試過內科療法減重半年以上仍無效，BMI大於40以上，或BMI大於35以上合併高血壓、高血脂等疾病。術後6~12個月可到理想體重，1~1.5年是體重維持黃金期，但需與營養師配合，才能避免復胖。

(中國時報)

微創精進乳癌手術 留住乳房的美… 房仲搭橋 四姊妹解心結

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。