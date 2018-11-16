房仲搭橋 四姊妹解心結

2018年11月16日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

現為土城海山店專案經理的林建興，來自單親家庭，小學時父母離異，跟著媽媽生活，但未久媽媽又罹患紅斑性狼瘡不能操勞工作，只能依賴離婚前與父親共買的一間頂樓加蓋公寓收租度日，供他一路唸到大學，這讓林建興體認到房子不僅能遮風蔽雨，還能成為被動收入，協助人們圓夢。

「一個月收租2萬多元，不算高，但卻是供應我與媽媽2、30年來生活的主要收入來源！」在林建興心目中，房子可協助人們圓自己的夢，圓別人的夢，為此，退伍後即毅然投入房仲工作。

那時林建興還很大膽做了件事，到房仲工作不久，月薪5萬的他，就與母親商議，賣掉與母親原本在土城山上居住的2百多萬小房子，到山下買逾千萬的電梯大樓，他算好一個月連本帶息支付3.8萬，生活開銷省一些，應足夠支應，林說「現在回頭想想，那時真的很大膽，但也因有這壓力，讓我更努力投入工作。」

才30歲出頭，在信義房屋工作4年，連年拿下中和、土城、三峽區成交王，今年更拿到業績、成交件數雙TOP1，4年多累積拿過19次龍虎榜。但在林建興眼中，從事仲介不僅是買賣房子，也可協助搭起客戶親友、家人間的情誼。

一件令林建興象深刻的成交案是，屋主夫婦過世，繼承的四姊妹從嫁出去便已不往來，為了處理這間從小生活的房子，讓他們再度有了交集。

林建興說，那時老三來探詢，了解閒置沒處理的房子出售價位等問題，但長姊希望保留、捨不得賣，老二不管、老四較小不懂，但篤信基督教的長姊與信佛道教的老三，從之前辦喪禮就意見不一，爭執不斷。

「那時分住不同地點的四姊妺，需一位一位分開溝通。」林建興說，也許他從小與母親常到佛寺當義工，較能理性、溫和的看待相關問題，在溝通時，不管姊妺是否要售屋，先期協助打開他們彼此心結，也告訴他們，父母一定希望四姊妹能相互扶持，後來順利破冰，還每年約好要聚會，原本屋況不佳的房子也經林建興整理後，2個月內就售出。

(中國時報)