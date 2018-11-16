死蟹掉包 16噸大閘毒蟹失蹤

2018年11月16日 04:11 中國時報 李怡萱 、 譚宇哲 、 鄭郁蓁 ／綜合報導 ／綜合報導

戴奧辛大閘蟹風暴再擴大，衛福部食藥署日前公布不肖業者偷賣戴奧辛大閘蟹逾9噸，基隆地檢署前天再至貢寮區查緝封存品後，發現業者疑以死蟹、冷凍蟹「掉包」補回短少數量，數量高達1.6萬公斤，企圖規避查緝，流入市面戴奧辛大閘蟹恐更多，檢方會同食藥署及新北市衛生局正追查有無人謀不臧。

違反具結先行放行

當時負責封存的新北市衛生局遭質疑稽查不力，衛生局昨澄清強調，業者擅自移動案內產品，違反「具結先行放行」規定，將函請食藥署做後續調查。食藥署強調，掉包、偷賣，必定處以銷售金額最高20倍重罰，同時販售戴奧辛大閘蟹，將面臨7年以下有期徒刑、8000萬元以下罰金。

新北市衛生局10月26日前往貢寮區查緝含毒大閘蟹，由衛生局進行查封，食藥署調查截至本月初，發現有8批、共4萬276.5公斤大陸進口大閘蟹遭檢出戴奧辛超標，分別由「喬艾舶」、「侑豐」與「約諮」3業者進口，初步調查封存約3萬963.9公斤，其中「喬艾舶」、「約諮」疑似偷賣，大閘蟹數量短少9312.6公斤，但「侑豐」進口的數量卻相符，讓衛生單位與檢調起疑。

綁法不是報關那批

食藥署本月7日與14日再度偕同檢方、海巡與衛生局重新開箱清點餘下已封存、約3萬多公斤的大閘蟹。「不可能是當初進口的那批！」基檢主任檢察官陳彥章指出，箱中大閘蟹不論外箱、綁法、大小、型態都與報關樣式不符，且業者沒有控制冷凍庫溫度，現場瀰漫惡臭，清點人員甚至得戴防毒面具工作。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，經再次清查發現，箱子內其中1萬6875公斤不是新鮮大閘蟹，而是許多死蟹、冷凍蟹，且箱子與螃蟹綁法等與當初報關樣式不同，推測業者很有可能在具結檢驗期間，偷賣這戴奧辛蟹，並在第一次衛生單位到訪檢驗時，拿死蟹充數。

鄭維智表示，這約1.6萬公斤問題大閘蟹是包括「喬艾舶」進口的1萬545公斤、「侑豐」進口的6330公斤，現已進行封存，將由新北市衛生局進一步確認業者調包偷賣數量後，依法重罰。

(中國時報)