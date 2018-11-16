喝花酒遭免職 政風高官翻案敗訴

2018年11月16日 04:11 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

經濟部水利署第五河川局政風室前主任翁嘉振，涉嫌接受包商招待喝花酒5次，護航搶標朴子溪、八掌溪土石疏濬工程，及圖利業者採砂石販售，不法牟利5106萬多元，去年被檢方依貪汙罪起訴後，法務部將他記兩大過免職。翁提行政訴訟求翻案，台北高等行政法院認為免職合法，判他敗訴。全案可上訴。

五河局前年辦理「八掌溪斷面39-41疏濬工程」、「朴子溪斷面49-51疏濬工程」，廠商林濟川因以未達底價5成的低價搶標遭保留後，便商請翁嘉振協助，翁就在反對決標給林男公司的簽呈簽註反對意見，林後來拿到標案。林為酬謝翁，前年2月至8月間，5度招待到有女陪侍的酒店喝花酒。

嘉檢去年指揮偵辦後，翁遭收押，直到被依收賄罪起訴移送法院審理才獲交保。法務部去年9月21日以翁多次涉足有女陪侍的不當場所，且調卷未依規定通報，核定一次記兩大過專案考績免職；在未確定前則先停職。

翁不服向保訓會提復審被駁回後，認為自己不是採購人員，依規定僅監辦開標程序是否合法，與廠商不是有利害關係之人，他未接受不當招待，是自己花錢，因此提訟告法務部，撤銷免職。

行政法院後認為，翁身為五河局政風室主任，卻多次接受廠商花酒招待，明知同仁有風紀狀況，也不循政風查處作業程序反映，及未依規定通報司法機關調卷為必要處置，所為不符對政風人員的期待，嚴重損害政風人員聲譽及重創人民對廉能政府信賴。

法官認為，法務部以翁行為不檢，致嚴重損害政府機關聲譽，依公務人員考績法等法令，記二大過免職，沒有違反比例原則，復審決定維持，也沒有不合，判決駁回。

(中國時報)