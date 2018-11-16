500租賃車陳情 蛋襲公路總局長

租賃車業者15日在交通部前抗議。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導
公路總局局長陳彥伯（右三）出面接受業者陳情書突遭「蛋襲」，地上殘留著飛濺的蛋汁。（方濬哲攝）

Uber與租賃車合作引起遊走法律邊緣的質疑，交通部擬修改規定限制租賃車不得巡迴載客、須以時計費等，近500輛車昨包圍交通部抗議，癱瘓周圍道路，交通部公路總局長陳彥伯接陳情書時，遭人蛋襲，警方已展開追查。陳彥伯則表示，業者的聲音已清楚瞭解，後續會盡速處理。

小客車租賃公會提出6大訴求，指多元計程車可以用休旅車包旅遊生意、做復康巴士，衝擊既有的租賃業；但Uber與小客車租賃業合作，政府就說要管聯合資訊平台，交通部簡直淪為計程車隊打手。公會主張，平台經濟全部回到原點，多元計程車改為多元小客車，大家在公平的基礎上為消費者服務，一起賺錢；強調交通部1周內正式回應，否則再上街頭。

業者批評，公路總局日前的開會紀錄造假，許多業者認為有問題的條文，事後竟被紀錄「原則同意」。

公路總局主祕林福山回應，對於新的資訊應用，初期大家會有不同想法，也牽涉到制度面要如何管理，這些都要蒐集各界意見後充分討論，提升產業，也會讓小客車租賃業發展更好。業者反映會議紀錄造假的部分，可能過程有誤解，會再溝通。

交通部派出公路總局局長陳彥伯代表接陳情書，這是近3年各場抗爭中，層級最高的官員，但陳的手剛伸出，抗議人群中就飛出一包雞蛋直接砸落陳情書，蛋汁噴到陳彥伯與小客車租賃公會全聯會理事長林建良身上，現場一陣騷動，警察上前護住陳，砸蛋的男子趁亂落跑。警方已掌握砸蛋男子身分，將要求到案說明。

(中國時報)

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