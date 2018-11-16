許金川以肝為例 張忠謀贏了賈伯斯

「好心肝基金會」董事長許金川應邀專題演講。（好心肝基金會提供）

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中國時報
／台北報導

「肝好，人生是彩色的；肝不好，人生是黑白！」台灣上市櫃公司協會昨天舉行「東方領袖講座」，「好心肝基金會」董事長許金川應邀專題演講。他說，基金會想讓台灣每個人都有好心肝，把保肝知識帶回家照顧身邊的人，他以87歲張忠謀仍有好精神，相較於蘋果電腦的賈伯斯56歲就往生，所以科技人不管如何成功，注重身體健康最重要。

他嘆息江蕙太早「封麥」，表示台灣每年仍有1萬多人死於肝病，肝病還未消滅就「封麥」，因為她本來是幫忙宣導，希望未來能幫基金會當義工。

許再以林志玲照片為例，肝臟好或壞可從外表看出來，看到林志玲照片肝火會旺，心情快樂，她有致命吸引力至少要有好肝，若肝不好就會色素沉澱、印堂發黑，可惜很多人不知道肝不到1/4功能才有癥兆。

許金川說，高金素梅一開始被誤診是胃病，進一步檢查才確診肝癌，肝病最常見症狀是「沒症狀」，病人常因肚子痛、肝癌很大、長在表面或肝癌破裂才知道肝癌，因為肝沒有痛覺神經，有症狀已經來不及，所以肝病是隱形殺手。

許金川更警告指出，不是經由疫苗而具有B肝抗體的國人要小心，因為不少人是因B肝轉變有抗體，代表以前曾被B肝蹂躪，一定要定期求診檢查。

台灣肝病猖獗主要是B肝感染、其次是C肝，因此肝基會成立23年來舉辦666場篩檢，服務55萬3415人次，服務路徑遍及全台164個偏鄉，可繞台灣302.39圈、繞地球7.88圈，全力防治肝病。

(中國時報)

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