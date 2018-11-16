不辦造勢推兒童劇 更貼近選民

許淑華日前成立競選總部，有別傳統造勢改辦大型兒童劇，吸引不少家長帶孩子到場欣賞，頗受好評。（許淑華提供）

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中國時報
／台北報導

民進黨台北市議員選情緊繃，爭取連任的顏若芳、許淑華不約而同打出藝文牌，有別傳統造勢高喊「凍蒜」，取而代之的是老少咸宜的兒童劇。顏若芳表示，用輕鬆方式減少政治味，鼓勵全民參與；許淑華則說，藝文活動能增進親子關係、提供藝文團體表演機會，還能凸顯候選人對幼兒福利的重視，創造多贏的局面。

顏若芳活動 回響熱烈

綠營中山大同區議員顏若芳尋求連任，捨棄傳統選舉造勢晚會，改走藝文風，選在周末連續舉辦5場兒童劇活動，場場都吸引上百人到場，反應熱烈，有別傳統競選活動政治味濃厚，現場沒有政治人物站台助講、旗海飄揚，親子才是活動主角。

顏若芳指出，選舉形式漸漸在改變，當初覺得台北市提供孩子歡樂的地方太少，身為民意代表應該以身作則，創造親子共賞兒童劇機會，尤其是戲劇內容涵蓋環保、社會、流浪狗等教育議題，貼近民意，希望讓平常對政治冷感的家長帶孩子到場欣賞，從互動中增加對候選人的認識。

許淑華扮裝 融入人群　松山信義區綠營議員許淑華日前成立競選總部，跳脫傳統鑼鼓喧天、舞龍舞獅，邀請紙風車劇團帶來大型兒童劇，自己還扮成白雪公主與民同樂，深受好評。

許淑華表示，現在的人不喜歡參加政治活動，而且很多家長反映台北市藝文活動很少，舉辦兒童劇一來讓孩子從劇中學習建立正確價值觀，還能幫助藝文團體開創表演空間，並拉近候選人與選民距離，一舉數得。

(中國時報)

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