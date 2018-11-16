蘇批治水差 市府用數字打臉

新北市府目前正全力趕工施作湳仔溝整治工程，預計年底整治完工。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導
由於必須配合施作台65快速道路等因素，才導致湳仔溝整治工程耗時許久。（陳俊雄攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌近日對新北市水利建設頻頻開炮，聲稱汙水下水道接管率低，板橋湳仔溝10年花了15億元卻仍髒臭不堪。對此新北市水利局表示，蘇老縣長7年任內接管率7.24％，部分地區甚至掛蛋，朱立倫8年接管率高達55％，攤開數字就可知道究竟是誰真正在做事。

林口A7宅汙水處理早定案

蘇貞昌聲稱在24天內完成新北市府2年來無法處理的林口A7住宅汙水問題，並炮轟汙水工程效率不彰，板橋湳仔溝花費15億元整治10年卻還弄不好，沿岸都還聞得到臭味。

市府指出，林口A7合宜宅汙水處理方式早在去年底就已確定，並於今年4月20日上網公告招標，蘇老縣長聲稱4月26日受議長拜託，24天解決，但真相是「全案早就已經定案」。

水利局說明，新北市升格後，在朱立倫市長全力支持汙水建設下，截至2018年10月底用戶接管已完成了55萬7540戶，接管率成長55％，汙水管線長度增加1067公里，更建設3座水資源回收中心。

湳仔溝預計年底整治完工

反觀一再稱許自己是衝衝衝的態度及效率的蘇老縣長，但7年縣長任內只有衝出6萬7588戶的成績，接管率是個位數7.24％。

水利局表示，湳仔溝整治工程牽涉河道整治、汙水截流及接管處理，還得等到台65線橋墩施工完成後才能施作。

迄今湳仔溝範圍板橋、土城區用戶接管數分為13萬7638戶及4萬2474戶，用戶已接管5萬9229戶，預計年底整治完工；但蘇老縣長時代兩項數據都是「0」，一比較就知誰真正有做事、誰在膨風。

(中國時報)

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