謝文進批竹市警局淪為東廠

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 羅浚濱、／竹市報導

「新竹市警局淪為林智堅的東廠？」新竹市長候選人謝文進陣營向警方申請23日選前之夜遊行到東門城的路權，警方以有團體已申請為由不予許可，謝後援會副總會長蔡錕鈺指民主倒退，直批林智堅「鴨霸！」不過市警局審視該路線，與林智堅總部於8月30日申請許可的遊行路線重疊，不予許可。

林智堅先申請 謝慢一步

新竹東門城圓環和嘉義噴水池圓環一樣被視為民主聖地，選前之夜各陣營都可申請路權繞行圓環造勢。謝文進競選總部15日召開「守護民主價值」記者會，蔡錕鈺指謝團隊不能遊行繞東門城，林智堅行，無異「只准州官放火，不准百姓點燈」，更是40來第一次！

新竹市警察局表示，林智堅競選總部代表人翁枝弘在今年8月30日向市政府申請11月22日及23日，封閉使用北大路、北門街、東門街、東門圓環、文化街、世界街、府後街、北大路等道路及人行道，辦理遊行活動，經市府同意後，林總部於11月6日向市警局申請集會遊行許可，並於11月8日發函同意許可辦理在案。

而謝文進競選總部代表人吳桂芬則是於11月12日向市警局申請於11月23日下午3點至晚間10點，於中正路、北大路、北門街、東門街、東門圓環、中正路等道路遊行，由於遊行路線重疊，依集會遊行法第11條第4款規定，同一時間、處所、路線已有他人申請並經許可者，不予許可。

謝陣營轟鴨霸 民主倒退

蔡錕鈺指4年前市長選舉，許明財、蔡仁堅跟林智堅也都在東門城圓環遊行，配合警方管制，從未有重大衝突事件發生，批林智堅可以經常封街辦遊行嘉年華活動，這次市長選舉卻否決新竹市寶貴的民主政治價值，大開民主倒車。

市警局並表示，如謝文進競選總部願變更遊行路線或時段，市警將全力協助申請，以維護其法律賦予的集會遊行權益。

(中國時報)