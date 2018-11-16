交通和能源 5選將你攻我防

彰化縣長候選人洪敏雄（左起）、黃文玲、魏明谷、王惠美、白雅燦，15日在公辦電視政見發表會中，各抒政見也批判對手。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣選委會舉辦縣長選舉公辦電視政見發表會，15日在新頻道有線電視登場！抽籤後民進黨提名魏明谷、無黨白雅燦、無黨洪敏雄、國民黨王惠美和無黨黃文玲等，依序各抒政見，更批判對手，火花四射，交通和能源政策成為藍、綠雙方攻防重點。

魏批王無福利政策

魏明谷發言說，不滿對手抹黑，批評王惠美都沒有社會福利政策，「沒愛心的人沒資格當縣長」；強調建設「三橫三縱三鐵三橋」，打造30分鐘生活圈，公路可帶動貨物、人員運輸才是最務實，彰化需要蚊子捷運嗎？

魏明谷強調，風力發電外國人發展20年、太陽能30年，台灣為什麼不能做？協助台化轉型、禁採八卦山砂石，捍衛彰化人健康；未來風電取代中火能減少霾害創造全民財富。

無黨白雅燦痛批彰化空汙、地下汙染嚴重；藍、綠候選人卻只是一張嘴喊喊。

無黨洪敏雄指出，藍綠惡鬥把台灣經濟搞壞，當選縣長要促進兩岸和平，提振經濟、解決汙染。

王挺捷運翻轉彰化

王惠美說，彰化縣缺乏整體規畫，人口短短3年、少掉1萬2000多人；彰化鐵路高架化喊了20年，還沒審議。民進黨愚弄彰化人，三橫三縱很多是前人種樹；呼籲魏明谷不要為短暫政治生命，承擔民進黨失敗的能源政策。

王惠美強調，捷運到南彰，支撐點是二林中科，蔡英文也說南投要捷運，彰化縣人口密集難道不需要？打造一軸一環雙樞紐、活化土地，彰化才能有結構性翻轉。

黃文玲左右開弓，痛批離岸風電影響生態、漁民生計，實際稅收卻沒看到；捷運到南彰支票越開越大，彰化人難道這麼好騙？

(中國時報)

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