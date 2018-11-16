遭控害蒜價崩 張麗善子怒告

雲林縣長候選人張麗善兒子張席維（右）控告雲林縣長李進勇涉嫌誹謗及違反選罷法。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
雲林縣長李進勇（右）15日照原定行程下鄉拜票。（許素惠攝）

雲林縣長選情緊繃，14日晚間7點縣長李進勇於莿桐鄉長廖秋蓉造勢晚會上說明蒜價崩盤事件時，張麗善兒子張席維剛好在場，聽到自己被李進勇點名批評，立即衝上前理論，但被警方架開。張上台不成爆粗口，14日晚間李進勇及張麗善競總部都緊急舉行記者會，李總部抨擊張席維不理性鬧場是開民主倒車；張席維則反擊李進勇繼續造謠，15日控告李進勇誹謗及違反《選罷法》。

李進勇14日臨時到廖秋蓉的造勢晚會，張席維等人也剛好在莿桐分駐所追蹤看板被破壞情事，兩個場地緊鄰。李進勇在舞台車上提及張麗善在今年3月大動作喊出蒜價崩盤，事後卻被查出她兒子張席維在從事蒜頭生意。

遭指進口蒜頭 剝削蒜農

就在樹下的張席維一聽到就衝上前自報姓名欲找李進勇對質，3名員警把他攔下，李進勇對張席維表示，若對他所言有意見可循司法途徑，不要擾亂公開集會的秩序。李進勇講完水井規費不收之事，後向支持者告退，繼續拜訪行程，張席維等人亦悻然離去。

前晚，李進勇及張麗善陣營分別舉行記者會，李陣營強調，張確實是蒜商，但從未指張進口蒜頭，張麗善今春蒜頭未上市前就散布蒜價會崩盤，讓兒子能以低價收購，不須向農民解釋嗎？

張席維指出，李進勇14日晚在莿桐鄉座談會上指他是蒜頭「進口」大盤商，是不實言論，嚴重傷害到他及公司的名譽，而他已多次公開澄清，李仍持續在公開場合影射他是害蒜價崩盤的元凶，公然說謊造謠，也企圖藉以使他媽媽不當選。

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，一個縣長公然說謊造謠，傷害民主破壞法治，令人無法容忍，鄉親請站出來抵制奧步。

張陣營反批 李公然說謊

李進勇競選總部發言人張凱傑回應，不理性的是對手，卻打人喊救人，模糊焦點。且他們從頭到尾都都沒有指控張席維進口蒜頭，如果有請提出證據，但張席維為蒜商是事實。

張凱傑強調，張麗善在今年3月國內蒜頭尚未採收上市前，就散播蒜價會崩盤的消息，讓身為蒜商的兒子可以用較低的成本收購蒜頭，剝削蒜農，完全沒有利益迴避，張麗善迄今不敢面對，難道不必出來向農民解釋清楚嗎？

(中國時報)

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