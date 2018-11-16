執政成包袱 泛綠狂打告急牌

2018年11月16日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

台聯吳銘賜「賭很大」，視為最後一役，落選就退出政壇。（柯宗緯攝）

中央執政不力拖垮泛綠地方選舉，今年議員選得特別辛苦，高雄前鎮、小港區又有17人搶8席，各候選人從政見牌、親情牌，再到選前倒數1周，不約而同祭出告急牌，滿街盡是「搶救」看板，頓時成了悲情城市，更有人賭很大「落選就退政壇」。

滿街都是搶救看板

現任議員吳銘賜上屆拿下該選區第1高票，不料在民進黨初選慘遭滑鐵盧，乾脆脫黨改披台聯戰袍選到底，更拿政治生涯做賭注，「落選永遠退出政壇」，競選文宣更以他落淚畫面為主照，為弱勢基層最後一站，呼籲勿讓遺憾重演。

身為花媽子弟兵的民進黨新人許乃文是前鎮囝仔，也喊告急「多一票給最危急的新人」，希望以近11年市府歷練與經驗來回饋、服務家鄉。16日將於「許乃文草衙後援會」請來總統府祕書長陳菊站台輔選，力保綠營市議會過半最關鍵一席。

喊出落選退出政壇

力圖重返議會的陳致中，搶占媒體版面。先爆出招待所風波後，父親、前總統陳水扁也頻頻出招，冒著「寧可被抓回去關」風險，也誓死如歸出席造勢大會。陳致中曾說「別人以為他很穩，但這樣說是害了他」，坦言父子倆對選情仍很憂心。

挑戰連任的民進黨鄭光峰在勁敵環伺下也喊告急，以黑色底看板，搭配惆悵背影，疾呼「留住專業一席」。

同黨陳信瑜最新看板則是慷慨激昂伸手比5，請選民堅定支持民進黨出來投票，搶救綠營第5席。

(中國時報)