競選戰車展巧思 吸睛百分百

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員王欣儀（下圖左）競選戰車，結合俠女與蜘蛛人形象，相當吸睛。（張立勳攝）

士林、北投區議員陳建銘推出6輛電動機車，組成綠能宣傳車隊，用節能環保方式打一場「乾淨」的選戰。（陳建銘提供）

選戰競爭激烈，候選人跑遍大街小巷拜票，除了靠雙腳勤走，也仰賴宣傳車隊拉抬聲勢。近來環境意識抬頭，因此有候選人特別組成「電動機車」隊，降低空氣和噪音汙染；也有人騎著自行車跑選舉，接地氣又能鍛鍊體力；還有候選人推出「蜘蛛人戰車」，凸顯自己仗義直言的形象，加深選民印象。

尋求連任的士林、北投區議員汪志冰連3屆推出「鐵馬戰車」，號召青年一起騎車宣傳，展現環保、健康形象。車隊每次出動至少10輛車，每次巡迴2小時起跳，走遍選區大街小巷，車上插著大幅競選旗幟，一字排開、可謂氣勢十足，讓許多路過的民眾都直呼「很新鮮」。

汪志冰說，比起一般4輪宣傳吉普車，兩輪自行車較有彈性，騎乘時可隨時停下來跟選民握手，看到人潮聚集處，還能馬上變換路線，不過體力也要非常好，否則整天騎下來真的會「鐵腿」。她也分享，選舉宣傳其實很辛苦，但每次看到選民熱情豎起大拇指的反應，受到很多鼓舞。

同選區的議員陳建銘拚連任，今年推出6輛電動機車組成的綠能車隊，車身印有「經驗 無可取代」字樣，象徵過去政績的延續。

他說，用電動機車做宣傳，環保又經濟，平時穿梭巷弄間可以降低空汙和噪音，不會過度干擾選民，推出後反應良好，希望化身環保代言人，打一場「乾淨」選戰。

「俠女」形象深植人心的大安文山區議員王欣儀，她的競選戰車結合行俠仗義、拯救危難的蜘蛛人，吸引民眾目光，掃街拜票只要蜘蛛人戰車所到之處，支持者紛紛比讚喊酷，大喊「俠女來了！」

王欣儀說，民意代表是24小時提供服務，蜘蛛人拯救民眾更深植人心，此次競選戰車將「俠女Online」與蜘蛛人做為主視覺，除讓選民加深印象，更希望不關心政治或不熟悉她的民眾，看到覺得新鮮有趣，進一步暸解她的為人及服務政績表現。

(中國時報)