刮別人鬍子前 先刮自己吧

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳俊雄

蘇貞昌最近頻頻炮打新北市汙水下水道工程、湳仔溝整治等議題，但是攤開蘇貞昌主政期間在汙水下水道、湳仔溝整治成果，卻是幾近毫無建樹。一事無成者竟能誇誇其談，真是讓人眼界大開。

律師出身的蘇貞昌，對「無罪推定」原則理應了然於胸，但在許多選舉議題上，他卻一貫先以「有罪推定原則」否定對手的政見、貶低市政府的施政，再把自己塑造成「Mr. Perfect（完美先生）」，藉著醜化他人來強調自己「會做事」，話術如出一轍，但如果仔細解析這些話術，就可再度印證「政治是高明的騙術」。

以蘇老縣長最常掛在嘴邊做為政績的八里左岸、淡水漁人碼頭為例，這兩項工程都是短短幾年就能風光啟用的政績，但汙水下水道、整治湳仔溝卻是深埋在地下、一般民眾看不見也搆不著的「良心事業」，兩者的差距，就好像拿國小月考題目和大學學測考卷一般，難易程度天差地遠。

蘇貞昌最近經常炮打市府汙水處理建設，但攤開蘇縣府時期的汙水下水道接管率、接管戶數，兩項數字全都是趨近於「0」，又不知道蘇老縣長又該怎麼自圓其說？

詐騙集團之所以屢屢成功得手，靠的是能夠顛倒黑白的如簧之舌，如今蘇縣長藉著張冠李戴手法來搬弄是非，話術竟和詐騙集團有些幾分神似，選民應該要擦亮眼睛看清真相。

(中國時報)