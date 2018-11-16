固樁公務員 嘉市長3陣營互轟

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中國時報
／嘉市報導

選戰到衝刺階段，嘉義市長3強選將15日街口定點拜票、菜市場搶票，也隔空駁火，國民黨市長候選人黃敏惠對公務員信心喊話「若當選，人事不異動」，爭取連任的市長涂醒哲陣營酸她是「心機女王」，無黨籍市長候選人蕭淑麗說「給認真優秀的公務員升遷的機會」。

黃敏惠15日到吳鳳北路及中山路口，做街口定點拜票，面對市政府大樓，她向市府公務員喊話「公務員只要認真做好為民服務工作，她當選市長之後不會異動人事」，力求穩定人心，暗批涂醒哲入主市府執政4年以來人事異動頻仍，人心浮動。

蕭淑麗說，要給優秀努力認真的公務員升遷的機會，提振公務員的士氣，遠來的和尚不一定會念經，因為外來的局處首長不一定了解這個城市發過程及文化。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松批黃敏惠是「心機女王」，他反擊說，黃敏惠連任市長後因當選票數不如預期而秋後算帳，調動她認為輔選不力的人事，4年前卸任前，在公告當選人前一天大幅調動市府人事，有1人升任處長、14人升派簡任祕書、2級主管及科長，一口氣調升39人，綁死涂市長接任後的人事權，顯見4年前已布局再選市長。

3強選將展開街口定點或沿途家戶拜票，民進黨候選人涂醒哲在新民路與興業西路口、垂楊路與共和路口、高鐵太保站計程車司機定點拜票，下午車隊掃街竹子腳、下埤、鳥岫、北社尾等地。

國民黨黃敏惠與青年軍，也到北社尾、劉厝社區、嘉義火車站嘉義願景館前廣場拜票，無黨籍蕭淑麗由法醫高大成陪同到東市場拜票，下午到西平里做家戶拜票。

(中國時報)

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