鄰長控行政不中立 高市府稱僅代轉公文

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中國時報
／高雄報導

國民黨團15日舉行記者會抨擊高市府林園區公所行政不中立，以公務之名行政黨輔選之實，要求市府黑手退出競選活動，也呼籲公務員如有被迫利用公務時間協助競選，勇於出面檢舉。

高市府民政局回應，活動是林園區里長聯誼會自主舉辦，林園區公所僅代轉該會來函，公所並未參加該活動，也未有經費補助，並無行政不中立的問題。

林園區唐姓鄰長由國民黨議員黃紹庭、陳美雅、朱挺玗陪同出面控訴行政不中立。她說，收到公文邀請里鄰長11月7日上午到林園區某餐廳參加公投與反賄選座談，說了幾分鐘後即偏離主題，為陳其邁造勢，副總統陳建仁也到場。

而且，當天的電視新聞報導竟然說是林園區鄰里長挺陳其邁，覺得很冤旺且不是事實，應該要澄清。

陳美雅表示，與會者因宣導公投及反賄選才到場，結果是變相助選造勢活動，市府是為市民服務，不應為特定候選人陳其邁服務，違反行政中立是侮辱民主政治，要求市府維持行政中立，還給高雄市乾淨的選舉。

黃紹庭也批評，不論副總統陳建仁是否事先知情，高市府都已讓副總統有帶頭違反行政不中立之嫌。

黃紹庭說，副總統南下為陳其邁公開站台，卻參加了一場區公所借殼上市，假藉反賄選之名卻是為陳其邁及同黨議員的造勢活動，這難道不是中央地方聯合行政不中立的惡質示範嗎？

(中國時報)

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